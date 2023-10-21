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Бизнес

Georgian Airways объявила о приостановке полетов в Израиль

Ведомости

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways с 22 октября приостановит полеты в Тель-Авив, желающие улететь из Израиля смогут воспользоваться транзитными рейсами через Ларнаку, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление грузинского посольства в Израиле. 

Там уточнили, что полеты в Тель-Авив будут приостановлены с завтрашнего дня по причине «отдельных регуляций международных страховых компаний». В посольстве также отметили, что за последние три дня наблюдался низкий спрос на рейсы из Израиля в Грузию. Georgian Airways при этом добавит ежедневные рейсы по направлению Ларнака – Тбилиси.

«Однако для наших соотечественников, проживающих в Израиле, и других заинтересованных лиц хотелось бы пояснить, что прямые рейсы в Тбилиси регулярно выполняются израильскими авиакомпаниями», – говорится в сообщении посольства.

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На фоне обострения ситуации в Израиле и секторе Газа ряд авиакомпаний начал приостанавливать полеты в Тель-Авив, а некоторые перевозчики, напротив, увеличили количество рейсов. В частности, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, а бельгийская Brussels Airlines заявила, что не будет выполнять рейсы до 9 октября. 7 октября авиакомпания Air Astana предупредила о временной приостановке продажи билетов на рейсы в Тель-Авив. 11 октября российская Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что не будет выполнять эвакуационные рейсы из Израиля для вывоза немецких граждан. На этой неделе также стало известно, что Emirates продлила приостановку полетов в Израиль до 26 октября.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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