Georgian Airways объявила о приостановке полетов в Израиль

На фоне обострения ситуации в Израиле и секторе Газа ряд авиакомпаний начал приостанавливать полеты в Тель-Авив, а некоторые перевозчики, напротив, увеличили количество рейсов. В частности, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, а бельгийская Brussels Airlines заявила, что не будет выполнять рейсы до 9 октября. 7 октября авиакомпания Air Astana предупредила о временной приостановке продажи билетов на рейсы в Тель-Авив. 11 октября российская Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что не будет выполнять эвакуационные рейсы из Израиля для вывоза немецких граждан. На этой неделе также стало известно, что Emirates продлила приостановку полетов в Израиль до 26 октября.