Georgian Airways объявила о приостановке полетов в Израиль
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways с 22 октября приостановит полеты в Тель-Авив, желающие улететь из Израиля смогут воспользоваться транзитными рейсами через Ларнаку, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на заявление грузинского посольства в Израиле.
Там уточнили, что полеты в Тель-Авив будут приостановлены с завтрашнего дня по причине «отдельных регуляций международных страховых компаний». В посольстве также отметили, что за последние три дня наблюдался низкий спрос на рейсы из Израиля в Грузию. Georgian Airways при этом добавит ежедневные рейсы по направлению Ларнака – Тбилиси.
«Однако для наших соотечественников, проживающих в Израиле, и других заинтересованных лиц хотелось бы пояснить, что прямые рейсы в Тбилиси регулярно выполняются израильскими авиакомпаниями», – говорится в сообщении посольства.
На фоне обострения ситуации в Израиле и секторе Газа ряд авиакомпаний начал приостанавливать полеты в Тель-Авив, а некоторые перевозчики, напротив, увеличили количество рейсов. В частности, греческая Aegean сообщила о приостановке полетов до 10 октября, а бельгийская Brussels Airlines заявила, что не будет выполнять рейсы до 9 октября. 7 октября авиакомпания Air Astana предупредила о временной приостановке продажи билетов на рейсы в Тель-Авив. 11 октября российская Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян. Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что не будет выполнять эвакуационные рейсы из Израиля для вывоза немецких граждан. На этой неделе также стало известно, что Emirates продлила приостановку полетов в Израиль до 26 октября.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.