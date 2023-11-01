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Бизнес

Bayer отказался от компенсации в 400 млн рублей от «Нативы»

Ведомости

Немецкий фармпроизводитель Bayer отказался от получения компенсации от компании «Спектр», которая до июня 2022 г. называлась «Натива», в размере свыше 400 млн руб. за использование патента на онкопрепарат сорафениб, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно мировому соглашению между сторонами, которое было заключено 25 октября, «Натива» пообещала не вводить свой дженерик препарата в оборот и не регистрировать его новые аналоги до 2026 г., когда у Bayer истечет срок действия второго патента на сорафениб.

Согласно определению суда, 25 октября было подписано аналогичное соглашение – по итогам шестилетнего разбирательства, начавшегося в 2018 г. после того, как «Натива» выпустила на рынок свой дженерик – сорафениб-натив. В рамках двух судебных разбирательств Bayer хотел взыскать с «Нативы» по 200,2 млн руб.

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Как пишет «Коммерсантъ», дженерик «Нативы» был одним из лидеров на госторгах. По данным Headway Company, в прошлом году доля покупок дженерика «Нативы» составляла 30%, в то время как у оригинального препарата «Нексавар» она не превышала 13%. 

Ранее компания под названием «Натива» занималась регистрацией препаратов, находящихся под патентной защитой, например противоопухолевого средства нилотиниба (его выпускает международная Novartis AG, штаб-квартира которой находится в Швейцарии) и противоопухолевого сорафениба (немецкой Bayer). В итоге, как следует из базы арбитражных судов, к ней было подано в общей сложности 15 исков, связанных с охраной интеллектуальной собственности. В их числе был поданный в июне 2022 г. иск на сумму 400,4 млн руб. от Bayer. Сейчас «Натива» находится на этапе банкротства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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