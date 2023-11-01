Bayer отказался от компенсации в 400 млн рублей от «Нативы»

Ранее компания под названием «Натива» занималась регистрацией препаратов, находящихся под патентной защитой, например противоопухолевого средства нилотиниба (его выпускает международная Novartis AG, штаб-квартира которой находится в Швейцарии) и противоопухолевого сорафениба (немецкой Bayer). В итоге, как следует из базы арбитражных судов, к ней было подано в общей сложности 15 исков, связанных с охраной интеллектуальной собственности. В их числе был поданный в июне 2022 г. иск на сумму 400,4 млн руб. от Bayer. Сейчас «Натива» находится на этапе банкротства.