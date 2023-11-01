Bayer отказался от компенсации в 400 млн рублей от «Нативы»
Согласно мировому соглашению между сторонами, которое было заключено 25 октября, «Натива» пообещала не вводить свой дженерик препарата в оборот и не регистрировать его новые аналоги до 2026 г., когда у Bayer истечет срок действия второго патента на сорафениб.
Согласно определению суда, 25 октября было подписано аналогичное соглашение – по итогам шестилетнего разбирательства, начавшегося в 2018 г. после того, как «Натива» выпустила на рынок свой дженерик – сорафениб-натив. В рамках двух судебных разбирательств Bayer хотел взыскать с «Нативы» по 200,2 млн руб.
Как пишет «Коммерсантъ», дженерик «Нативы» был одним из лидеров на госторгах. По данным Headway Company, в прошлом году доля покупок дженерика «Нативы» составляла 30%, в то время как у оригинального препарата «Нексавар» она не превышала 13%.
Ранее компания под названием «Натива» занималась регистрацией препаратов, находящихся под патентной защитой, например противоопухолевого средства нилотиниба (его выпускает международная Novartis AG, штаб-квартира которой находится в Швейцарии) и противоопухолевого сорафениба (немецкой Bayer). В итоге, как следует из базы арбитражных судов, к ней было подано в общей сложности 15 исков, связанных с охраной интеллектуальной собственности. В их числе был поданный в июне 2022 г. иск на сумму 400,4 млн руб. от Bayer. Сейчас «Натива» находится на этапе банкротства.