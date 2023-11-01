Дальние перевозки пассажиров на сети РЖД в октябре выросли на 17%

Всего за месяц было перевезено 101,7 млн пассажиров (+3,9% год к году), на пригородное сообщение пришлось из этого числа 92,1 млн человек (+2,7%). С начала года перевезено уже 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 893 млн человек (+4,3%), в дальнем следовании – 103,3 млн (+12,6%).