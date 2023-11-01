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Дальние перевозки пассажиров на сети РЖД в октябре выросли на 17%

Ведомости

Пассажирские перевозки на сети РЖД по итогам октября увеличились на 17% в годовом выражении до 9,6 млн человек, сообщается на сайте перевозчика.

Всего за месяц было перевезено 101,7 млн пассажиров (+3,9% год к году), на пригородное сообщение пришлось из этого числа 92,1 млн человек (+2,7%). С начала года перевезено уже 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 893 млн человек (+4,3%), в дальнем следовании – 103,3 млн (+12,6%).

В октябре пассажирооборот составил 10,2 млрд пассажирокилометров (+10,6% год к году), за десять месяцев показатель составил 116 млрд пассажирокилометров, что на 10,4% превышает результат 2022 г.

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РЖД также 1 ноября сообщили, что в октябре погрузка на сети снизилась на 3,4% год к году и составила 103,3 млн т. Грузооборот снизился на 0,4% год к году и составил 222,6 млрд тарифных тонно-км. С начала года погрузка составила 1,3 млрд т, что на 0,2% превышает показатели января – октября 2022 г.

Ранее в августе РЖД открыли продажу билетов почти на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. До этого из-за реконструкции инфраструктуры Центрального транспортного узла билеты были доступны к покупке не раньше, чем за 45 суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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