Оператор экспресс-доставки DHL повысил стоимость услуг в России
«В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов. – Ред.) и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», – сказано в письме.
Повышение затронуло тарифы на доставку, услуги по таможенному декларированию и др. В частности, на 37% выросла стоимость доставки грузов с нестандартными габаритами (до 4800 руб. за место), на 72% – стоимость транспортировки литиевых батарей (2000 руб.) и на 64,6% – стоимость доставки в страны повышенного риска (2800 руб.).
В марте 2022 г. DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне спецоперации на Украине. С 1 сентября 2022 г. DHL осуществляет доставку только из России за границу, она прекратила доставлять отправления внутри страны.