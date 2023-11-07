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Бизнес

Оператор экспресс-доставки DHL повысил стоимость услуг в России

Ведомости

Германская транснациональная почтово-логистическая компания DHL Express резко повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо компании, направленное клиентам.

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«В соответствии с глобальной политикой ценообразования компания DHL Express ежегодно пересматривает стоимость услуг, принимая во внимание целый ряд факторов, в числе которых инфляция, операционные и иные затраты, такие как стоимость авиационных перевозок, автомобилей и их комплектующих, ГСМ (горюче-смазочных материалов. – Ред.) и топлива, в том числе и авиационного, увеличение тарифов на аэропортовые сборы. Все это оказывает существенное влияние на себестоимость наших услуг», – сказано в письме.

Повышение затронуло тарифы на доставку, услуги по таможенному декларированию и др. В частности, на 37% выросла стоимость доставки грузов с нестандартными габаритами (до 4800 руб. за место), на 72% – стоимость транспортировки литиевых батарей (2000 руб.) и на 64,6% – стоимость доставки в страны повышенного риска (2800 руб.).

В марте 2022 г. DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию на фоне спецоперации на Украине. С 1 сентября 2022 г. DHL осуществляет доставку только из России за границу, она прекратила доставлять отправления внутри страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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