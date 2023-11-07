Суд может оштрафовать Apple на 100 000 рублей за сбор данных россиян
Мировой суд в Москве рассмотрит протокол в отношении корпорации Apple о нарушении законодательства в области персональных данных, следует из данных судебной картотеки.
Компанию обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Apple грозит штраф до 100 000 руб.
Согласно данным картотеки, протокол был зарегистрирован 2 ноября. Дата заседания в базе не указана.
В июле 2022 г. по этой же статье Apple оштрафовали на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Кроме того, в январе 2023 г. ФАС оштрафовала Apple на 1,17 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений своего платежного сервиса в App Store. В октябре апелляционный суд признал штраф законным.