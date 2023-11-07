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Бизнес

Суд может оштрафовать Apple на 100 000 рублей за сбор данных россиян

Ведомости

Мировой суд в Москве рассмотрит протокол в отношении корпорации Apple о нарушении законодательства в области персональных данных, следует из данных судебной картотеки.

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Компанию обвиняют в нарушении ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). Apple грозит штраф до 100 000 руб.

Согласно данным картотеки, протокол был зарегистрирован 2 ноября. Дата заседания в базе не указана.

В июле 2022 г. по этой же статье Apple оштрафовали на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Кроме того, в январе 2023 г. ФАС оштрафовала Apple на 1,17 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений своего платежного сервиса в App Store. В октябре апелляционный суд признал штраф законным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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