Суд может оштрафовать Apple на 100 000 рублей за сбор данных россиян

В июле 2022 г. по этой же статье Apple оштрафовали на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Кроме того, в январе 2023 г. ФАС оштрафовала Apple на 1,17 млрд руб. за навязывание разработчикам приложений своего платежного сервиса в App Store. В октябре апелляционный суд признал штраф законным.