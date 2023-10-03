Суд признал законным решение ФАС оштрафовать Apple на 1,2 млрд рублей
Суд признал законным штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в почти 1,2 млрд руб., который та наложила на Apple за навязывание разработчикам приложений своего платежного сервиса в AppStore. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание ФАС России в отношении Apple, а также штраф в размере 1,1 млрд руб., его компания должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением», – говорится в сообщении.
ФАС оштрафовала Apple на 1,17 млрд руб. в январе этого года. Американская корпорация, считает ведомство, навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрещала использовать другие способы оплаты.
«Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в AppStore», – пояснил тогда регулятор.
В мае Арбитражный суд Москвы также подтвердил законность штрафа антимонопольной службы, наложенного на Apple.