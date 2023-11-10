Правительство утвердило условия выплаты компенсаций иностранным холдингам
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее правила выплаты и размеры компенсаций иностранным холдингам на время приостановления их прав в отношении экономически значимых организаций, расположенных на территории страны. Документ опубликован на портале правовой информации.
Постановление вступило в силу с 10 ноября. Для получения компенсации иностранному холдингу необходимо обратиться в экономически значимую организацию, в отношении которой приостановлено осуществление корпоративных прав. Решение о выплате принимает эта организация. Сумма зависит от долей владения акциями и их рыночной стоимости. Выплата компенсации должна осуществляться с учетом особенностей ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян. Он касается инвесторов с портфелем до 100 000 руб. Предполагается, что недружественные иностранцы за счет денег на спецсчетах типа С (они заблокированы) смогут выкупить у российских инвесторов их иностранные ценные бумаги, которые учитывались в НРД и оказались заблокированы заграницей из-за санкций. Сделки будут организованы через торги, чьи условия будет устанавливать правкомиссия. Механизм может помочь 80% российских розничных инвесторов. Однако для его реализации нужно согласие зарубежных регуляторов.