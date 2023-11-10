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Бизнес

Правительство утвердило условия выплаты компенсаций иностранным холдингам

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее правила выплаты и размеры компенсаций иностранным холдингам на время приостановления их прав в отношении экономически значимых организаций, расположенных на территории страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян

Он затрагивает инвесторов с портфелем до 100 000 рублей

Постановление вступило в силу с 10 ноября. Для получения компенсации иностранному холдингу необходимо обратиться в экономически значимую организацию, в отношении которой приостановлено осуществление корпоративных прав. Решение о выплате принимает эта организация. Сумма зависит от долей владения акциями и их рыночной стоимости. Выплата компенсации должна осуществляться с учетом особенностей ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

8 ноября президент России Владимир Путин подписал указ для запуска обмена заблокированных активов россиян. Он касается инвесторов с портфелем до 100 000 руб. Предполагается, что недружественные иностранцы за счет денег на спецсчетах типа С (они заблокированы) смогут выкупить у российских инвесторов их иностранные ценные бумаги, которые учитывались в НРД и оказались заблокированы заграницей из-за санкций. Сделки будут организованы через торги, чьи условия будет устанавливать правкомиссия. Механизм может помочь 80% российских розничных инвесторов. Однако для его реализации нужно согласие зарубежных регуляторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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