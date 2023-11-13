В Воронежской области из-за африканской чумы свиней уничтожены 120 000 голов
В целях ликвидации последствий пяти случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Воронежской области предприятия были вынуждены уничтожить около 120 000 голов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».
Сразу пять вспышек АЧС были зафиксированы в октябре в Воронежской области. Ликвидация поголовья произошла на двух свинокомплексах «Агроэко» («Меловатский» и «Колос») и двух предприятиях группы «Русмит» («Мясокомбинат Бобровский» и «Специализированное хозяйство «Калачеевское»), а также в угрожаемой зоне. Проверки воронежских предприятий, лабораторные анализы и подворный обход продолжаются.
«Наш регион входит в тройку субъектов – лидеров РФ по объему производства свинины и говядины. Поэтому мы должны минимизировать все риски распространения африканской чумы свиней и сибирской язвы. Главное, что нам удалось, – не допустить распространения вирусов в новые районы и за пределы области», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Основная часть ликвидированного поголовья пришлась на два свинокомплекса «Агроэко» – «Меловатский» и «Колос». В угрожаемой зоне было уничтожено 650 голов. На Бобровском мясокомбинате группы «Русмит» инфекция была обнаружена в семи холодильных камерах и цехе по производству белково-витаминных концентратов.
Группа «Агроэко» перевела все 34 свиноводческие площадки на вахтовый метод работы, ежедневно проводится лабораторный контроль по АЧС, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье». Проведено уже более 8500 исследований, результат отрицательный. В компании полагают, что это свидетельствует об успешной локализации вируса. В «Русмите» ситуацию публично не комментировали.
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