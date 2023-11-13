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В Воронежской области из-за африканской чумы свиней уничтожены 120 000 голов

Ведомости

В целях ликвидации последствий пяти случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Воронежской области предприятия были вынуждены уничтожить около 120 000 голов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

Сразу пять вспышек АЧС были зафиксированы в октябре в Воронежской области. Ликвидация поголовья произошла на двух свинокомплексах «Агроэко» («Меловатский» и «Колос») и двух предприятиях группы «Русмит» («Мясокомбинат Бобровский» и «Специализированное хозяйство «Калачеевское»), а также в угрожаемой зоне. Проверки воронежских предприятий, лабораторные анализы и подворный обход продолжаются.

«Наш регион входит в тройку субъектов – лидеров РФ по объему производства свинины и говядины. Поэтому мы должны минимизировать все риски распространения африканской чумы свиней и сибирской язвы. Главное, что нам удалось, – не допустить распространения вирусов в новые районы и за пределы области», – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Основная часть ликвидированного поголовья пришлась на два свинокомплекса «Агроэко» – «Меловатский» и «Колос». В угрожаемой зоне было уничтожено 650 голов. На Бобровском мясокомбинате группы «Русмит» инфекция была обнаружена в семи холодильных камерах и цехе по производству белково-витаминных концентратов.

Группа «Агроэко» перевела все 34 свиноводческие площадки на вахтовый метод работы, ежедневно проводится лабораторный контроль по АЧС, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье». Проведено уже более 8500 исследований, результат отрицательный. В компании полагают, что это свидетельствует об успешной локализации вируса. В «Русмите» ситуацию публично не комментировали.

28 сентября «Ведомости» писали, что Китай одобрил России поставки свинины после оценки рисков и анализа российской системы государственного контроля АЧС. Первые партии ожидаются во II-III квартале 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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