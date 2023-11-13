В Воронежской области из-за африканской чумы свиней уничтожены 120 000 голов

Сразу пять вспышек АЧС были зафиксированы в октябре в Воронежской области. Ликвидация поголовья произошла на двух свинокомплексах «Агроэко» («Меловатский» и «Колос») и двух предприятиях группы «Русмит» («Мясокомбинат Бобровский» и «Специализированное хозяйство «Калачеевское»), а также в угрожаемой зоне. Проверки воронежских предприятий, лабораторные анализы и подворный обход продолжаются.