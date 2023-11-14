Минтранс не планирует в 2024 году субсидировать авиакомпаниям полеты по России
В следующем году Минтранс вряд ли продолжит возмещать авиакомпаниям операционные расходы на полеты внутри России в условиях санкций. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, сообщает ТАСС.
«Скорее всего, нет», – сказал Чалик в ответ на соответствующий вопрос.
В 2022 г. авиаперевозчики в качестве меры господдержки получили субсидии в размере 100 млрд руб. в зависимости от количества перевезенных пассажиров. В этом году объем финпомощи сократился до 25,3 млрд руб. Ранее в Минтрансе отмечали, что пролонгация такой меры на 2024 г. будет зависеть от финансово-экономического положения авиакомпаний.
Остальные ежегодные социальные программы субсидирования региональных рейсов, рейсов в ДФО и Калининград Минтранс планирует продолжить. Финподдержка аэропортов юга России в 2024 г. также может быть пролонгирована при условии, что они останутся закрытыми, уточнил Чалик.
3 сентября правительство РФ продлило программу субсидирования кредитов, которые привлекаются лизинговыми компаниями для закупки отечественных самолетов. На эти цели в бюджете заложено более 30 млрд руб. на несколько лет вперед. Мера позволит частично ослабить финансовую нагрузку на авиакомпании.
В мае Минфин России одобрил субсидирование ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», которая отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории страны, на сумму 5 млрд руб. Поддержка призвана обеспечить должный уровень безопасности полетов и сохранить коллектив авиадиспетчеров.