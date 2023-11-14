Минтранс не планирует в 2024 году субсидировать авиакомпаниям полеты по России

В 2022 г. авиаперевозчики в качестве меры господдержки получили субсидии в размере 100 млрд руб. в зависимости от количества перевезенных пассажиров. В этом году объем финпомощи сократился до 25,3 млрд руб. Ранее в Минтрансе отмечали, что пролонгация такой меры на 2024 г. будет зависеть от финансово-экономического положения авиакомпаний.