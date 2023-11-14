Газета
Бизнес

Минтранс не планирует в 2024 году субсидировать авиакомпаниям полеты по России

Ведомости

В следующем году Минтранс вряд ли продолжит возмещать авиакомпаниям операционные расходы на полеты внутри России в условиях санкций. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, сообщает ТАСС.

«Скорее всего, нет», – сказал Чалик в ответ на соответствующий вопрос.

В 2022 г. авиаперевозчики в качестве меры господдержки получили субсидии в размере 100 млрд руб. в зависимости от количества перевезенных пассажиров. В этом году объем финпомощи сократился до 25,3 млрд руб. Ранее в Минтрансе отмечали, что пролонгация такой меры на 2024 г. будет зависеть от финансово-экономического положения авиакомпаний.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Остальные ежегодные социальные программы субсидирования региональных рейсов, рейсов в ДФО и Калининград Минтранс планирует продолжить. Финподдержка аэропортов юга России в 2024 г. также может быть пролонгирована при условии, что они останутся закрытыми, уточнил Чалик.

3 сентября правительство РФ продлило программу субсидирования кредитов, которые привлекаются лизинговыми компаниями для закупки отечественных самолетов. На эти цели в бюджете заложено более 30 млрд руб. на несколько лет вперед. Мера позволит частично ослабить финансовую нагрузку на авиакомпании.

В мае Минфин России одобрил субсидирование ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», которая отвечает за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний на территории страны, на сумму 5 млрд руб. Поддержка призвана обеспечить должный уровень безопасности полетов и сохранить коллектив авиадиспетчеров.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных