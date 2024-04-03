Мишустин: власти не будут запрещать компаниям вести бизнес за пределами России
Премьер-министр Михаил Мишустин исключил появление запрета компаниям из России на ведение бизнеса за рубежом. Об этом глава правительства сообщил во время выступления с отчетом в Госдуме.
«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем», – сказал он.
При этом, как уточнил премьер, это не означает, что «мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику». Премьер не исключил и сотрудничество с недружественными странами.
Днем 3 апреля Мишустин выступил с отчетом о работе правительства перед Госдумой. В ходе выступления он отметил, сейчас западные санкции нацелены уже не только на отечественный крупный бизнес и «наших управленцев», но и на представителей других государств, на зарубежные компании и организации.
Мишустин сообщил, что правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом: на начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн руб. Из них примерно половина – в 2023 г. По его словам, за время действия механизма бизнес создал около 20 000 рабочих мест.