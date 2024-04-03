Мишустин: власти не будут запрещать компаниям вести бизнес за пределами России

При этом, как уточнил премьер, это не означает, что «мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику». Премьер не исключил и сотрудничество с недружественными странами.