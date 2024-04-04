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ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости

Apple создает преимущественные условия для собственных приложений и сервисов других компаний, зарегистрированных не в РФ, а также ограничивает Apple Pay для российских платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России, передают «Известия».

«По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что российские пользователи iPhone не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. В частности, Apple ограничила бесконтактную оплату российскими картами и удалила приложения большинства отечественных финансовых организаций. Отмечается, что ФАС запросила у Apple подробную мотивированную позицию по этому вопросу.

В ФАС также указали на решение Apple внести изменения в iOS, Safari и App Store для пользователей в странах Евросоюза, которые позволят устанавливать альтернативные магазины приложений и откроют доступ к технологии бесконтактной оплаты NFC для других платежных систем. Ведомство сделало вывод, что компания может внести аналогичные изменения и для российских разработчиков.

По данным «Известий», жалобу в ФАС также направила Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»). В ведомстве сообщили, что получили обращение, его рассмотрят в установленном порядке. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.

В конце февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева сообщил, что уже весной 2024 г. ведомство намерено внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple разрешить установку сторонних приложений на свои устройства в России. По словам министра, сейчас документ дорабатывается по предложениям администрации президента.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что власти России достигли договоренностей с Apple по этому вопросу. По его словам, активность Минцифры связана с появлением iOS-версии RuStore. В то же время депутат указал на риски включения магазина приложений в санкционные списки. Он выразил надежду, что Минцифры осознает такие риски и предусмотрело механизмы защиты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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