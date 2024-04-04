ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что власти России достигли договоренностей с Apple по этому вопросу. По его словам, активность Минцифры связана с появлением iOS-версии RuStore. В то же время депутат указал на риски включения магазина приложений в санкционные списки. Он выразил надежду, что Минцифры осознает такие риски и предусмотрело механизмы защиты.