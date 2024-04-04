«Северсталь» покупает дистрибуционный бизнес корпорации «А Групп»

В феврале «Северсталь» сообщала, что планирует в 2024 г. направить на финансирование инвестпрограммы 119 млрд руб., что на 64% больше прошлогоднего показателя. Отмечалось, что средства будут вложены в поддержание существующих мощностей (54 млрд руб.), реализацию проектов развития (48 млрд руб.), модернизацию ИТ-инфраструктуры (10 млрд руб.), охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда (7 млрд руб).