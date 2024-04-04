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«Северсталь» покупает дистрибуционный бизнес корпорации «А Групп»

Ведомости

«Северсталь» приобретает дистрибуционный бизнес металлосервисной корпорации «А Групп», сообщила пресс-служба компании.

«Северсталь» объявляет о покупке дистрибуционного бизнеса корпорации «А Групп» в России у структур Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании», – говорится в сообщении компании.

Согласно заявлению генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, приобретение «А Групп» позволит увеличить объем дистрибуционного подразделения компании до 3 млн т в 2024 г. Таким образом, металлопроизводитель войдет в тройку крупнейших игроков на данном рынке.

«А Групп» – одна из крупнейших металлосервисных корпораций России, лидер среди российских металлотрейдеров в трубной отрасли. Компания обладает филиальной сетью, складскими комплексами от Минска до Южно-Сахалинска.

В феврале «Северсталь» сообщала, что планирует в 2024 г. направить на финансирование инвестпрограммы 119 млрд руб., что на 64% больше прошлогоднего показателя. Отмечалось, что средства будут вложены в поддержание существующих мощностей (54 млрд руб.), реализацию проектов развития (48 млрд руб.), модернизацию ИТ-инфраструктуры (10 млрд руб.), охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда (7 млрд руб).

Затем компания объявила, что инвестирует более 6 млрд руб. в реконструкцию печи ключевого актива компании – Череповецкого меткомбината (ЧерМК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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