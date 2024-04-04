«Северсталь» покупает дистрибуционный бизнес корпорации «А Групп»
«Северсталь» приобретает дистрибуционный бизнес металлосервисной корпорации «А Групп», сообщила пресс-служба компании.
«Северсталь» объявляет о покупке дистрибуционного бизнеса корпорации «А Групп» в России у структур Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании», – говорится в сообщении компании.
Согласно заявлению генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, приобретение «А Групп» позволит увеличить объем дистрибуционного подразделения компании до 3 млн т в 2024 г. Таким образом, металлопроизводитель войдет в тройку крупнейших игроков на данном рынке.
«А Групп» – одна из крупнейших металлосервисных корпораций России, лидер среди российских металлотрейдеров в трубной отрасли. Компания обладает филиальной сетью, складскими комплексами от Минска до Южно-Сахалинска.
В феврале «Северсталь» сообщала, что планирует в 2024 г. направить на финансирование инвестпрограммы 119 млрд руб., что на 64% больше прошлогоднего показателя. Отмечалось, что средства будут вложены в поддержание существующих мощностей (54 млрд руб.), реализацию проектов развития (48 млрд руб.), модернизацию ИТ-инфраструктуры (10 млрд руб.), охрану окружающей среды, совершенствование систем безопасности и охрану труда (7 млрд руб).
Затем компания объявила, что инвестирует более 6 млрд руб. в реконструкцию печи ключевого актива компании – Череповецкого меткомбината (ЧерМК).