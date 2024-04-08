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Оператор бортпитания «Умами кейтеринг» купит 50% долей «Кейтерингавиагрупп»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство оператора бортового питания «Умами кейтеринг» о покупке 50% долей в уставном капитале ООО «Кейтерингавиагрупп». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Стороны заключат сделку для организации совместного предприятия по выпуску и реализации бортового питания в аэропортах группы «Новапорт».

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг авиакейтеринга», – подчеркнули в ФАС.

8 апреля авиакомпания «Победа» сообщила о планах запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Тыщука. По его словам, на борту будет ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона. Тыщук уточнил, что речь идет о пакетированном питании длительного хранения – о напитках и закуске для перекуса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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