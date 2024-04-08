Оператор бортпитания «Умами кейтеринг» купит 50% долей «Кейтерингавиагрупп»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство оператора бортового питания «Умами кейтеринг» о покупке 50% долей в уставном капитале ООО «Кейтерингавиагрупп». Об этом говорится в сообщении ведомства.
Стороны заключат сделку для организации совместного предприятия по выпуску и реализации бортового питания в аэропортах группы «Новапорт».
«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг авиакейтеринга», – подчеркнули в ФАС.
8 апреля авиакомпания «Победа» сообщила о планах запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Тыщука. По его словам, на борту будет ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона. Тыщук уточнил, что речь идет о пакетированном питании длительного хранения – о напитках и закуске для перекуса.