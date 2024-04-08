Оператор бортпитания «Умами кейтеринг» купит 50% долей «Кейтерингавиагрупп»

8 апреля авиакомпания «Победа» сообщила о планах запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Тыщука. По его словам, на борту будет ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона. Тыщук уточнил, что речь идет о пакетированном питании длительного хранения – о напитках и закуске для перекуса.