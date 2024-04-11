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«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении иска об изъятии активов

Ведомости

Группа «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии активов компании в пользу государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, направленный исполняющему обязанности председателя Верховного суда Петру Серкову.

Представитель «Арианта» просит суд проверить законность действий судей челябинского арбитража Елены Сысайловой и Инны Кузнецовой и в случае выявления нарушений привлечь их к ответственности. В жалобе утверждается, что судьи грубо нарушили основополагающие принципы судебной власти.

В частности, у группы вызвало вопросы наложение обеспечительных мер в день поступления иска в суд, рассмотрение дела без извещения физлиц, которые были привлечены в качестве ответчиков, а также отказ ответчикам в переносе заседания для изучения материалов дела.

По мнению «Арианта», судьи продемонстрировали личную заинтересованность при рассмотрении дела и предпочтение для Генпрокуратуры. В жалобе группа также обращает внимание на нетипично быстрые сроки рассмотрения спора. Кроме того, считают авторы обращения, на судей было оказано значительное давление.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по делу о необоснованном обогащении. Также он постановил изъять в пользу государства 100% долей принадлежащих ответчикам организаций: ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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