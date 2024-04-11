«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении иска об изъятии активов
Группа «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии активов компании в пользу государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, направленный исполняющему обязанности председателя Верховного суда Петру Серкову.
Представитель «Арианта» просит суд проверить законность действий судей челябинского арбитража Елены Сысайловой и Инны Кузнецовой и в случае выявления нарушений привлечь их к ответственности. В жалобе утверждается, что судьи грубо нарушили основополагающие принципы судебной власти.
В частности, у группы вызвало вопросы наложение обеспечительных мер в день поступления иска в суд, рассмотрение дела без извещения физлиц, которые были привлечены в качестве ответчиков, а также отказ ответчикам в переносе заседания для изучения материалов дела.
По мнению «Арианта», судьи продемонстрировали личную заинтересованность при рассмотрении дела и предпочтение для Генпрокуратуры. В жалобе группа также обращает внимание на нетипично быстрые сроки рассмотрения спора. Кроме того, считают авторы обращения, на судей было оказано значительное давление.
5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по делу о необоснованном обогащении. Также он постановил изъять в пользу государства 100% долей принадлежащих ответчикам организаций: ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант» и ООО «Катав-Ивановский литейный завод».