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Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Ведомости

Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после инцидента с аварийной посадкой пассажирского самолета в поле под Новосибирском в 2023 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на решение комиссии.

Отставка была рекомендована заместителям гендиректора компании: летному директору Сергею Глазкову и директору по качеству Алексею Фомину. Оба менеджера проработали в компании более 20 лет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали «Известиям», что решение об отставке будет принимать совет директоров компании.

В последнем отчете об инциденте комиссия Росавиации подсветила многочисленные недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей. По данным издания, в компании с рядом выводов комиссии не согласились, однако 80% рекомендаций агентства уже выполнено.

12 сентября 2023 г. самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб. 

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры позднее сообщила, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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