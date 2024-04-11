Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры позднее сообщила, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.