Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
Росавиация рекомендовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после инцидента с аварийной посадкой пассажирского самолета в поле под Новосибирском в 2023 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на решение комиссии.
Отставка была рекомендована заместителям гендиректора компании: летному директору Сергею Глазкову и директору по качеству Алексею Фомину. Оба менеджера проработали в компании более 20 лет. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали «Известиям», что решение об отставке будет принимать совет директоров компании.
В последнем отчете об инциденте комиссия Росавиации подсветила многочисленные недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки экипажей. По данным издания, в компании с рядом выводов комиссии не согласились, однако 80% рекомендаций агентства уже выполнено.
12 сентября 2023 г. самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия никто не погиб.
Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на данные окружной транспортной прокуратуры позднее сообщила, что у самолета возникли проблемы с гидравликой, а у пилотов – опасения, что откажут тормоза. В связи с этим экипаж принял решение совершать посадку в Новосибирске, где длиннее взлетно-посадочная полоса.