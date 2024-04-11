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Суд запретил Магомедову продолжать процесс против «Транснефти»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы по заявлению «Транснефти» запретил бывшему совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову продолжать процесс против нефтепроводной компании под угрозой взыскания $2,5 млрд, следует из картотеки арбитражных дел.

«Удовлетворить заявление (жалобу)», – написано в карточке дела.

В конце сентября 2023 г. Магомедов обратился в Лондонский суд о взыскании почти $14 млрд за его активы в портовых операторах, которые, по его словам, якобы были конфискованы в результате сговора в пользу государства. В феврале «Транснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Магомедову. Компания просила запретить бизнесмену продолжать судебное разбирательство с ней в Высоком суде Англии и Уэльса. 

Одним из спорных активов, о которых идет речь в лондонском иске Магомедова, является Новороссийский морской торговый порт (НМТП). До ареста бизнесмена в 2018 г. совместные структуры бизнесмена и «Транснефти» владели контрольным пакетом (50,1%) НМТП.

В декабре 2023 г. Верховный суд Англии одобрил ограничительные меры в отношении компании «Транснефть».

Магомедов был осужден в России в конце 2022 г. к 19 годам колонии строгого режима за создание ОПС и многомиллиардные хищения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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