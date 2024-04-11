Суд запретил Магомедову продолжать процесс против «Транснефти»
Арбитражный суд Москвы по заявлению «Транснефти» запретил бывшему совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову продолжать процесс против нефтепроводной компании под угрозой взыскания $2,5 млрд, следует из картотеки арбитражных дел.
«Удовлетворить заявление (жалобу)», – написано в карточке дела.
В конце сентября 2023 г. Магомедов обратился в Лондонский суд о взыскании почти $14 млрд за его активы в портовых операторах, которые, по его словам, якобы были конфискованы в результате сговора в пользу государства. В феврале «Транснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Магомедову. Компания просила запретить бизнесмену продолжать судебное разбирательство с ней в Высоком суде Англии и Уэльса.
Одним из спорных активов, о которых идет речь в лондонском иске Магомедова, является Новороссийский морской торговый порт (НМТП). До ареста бизнесмена в 2018 г. совместные структуры бизнесмена и «Транснефти» владели контрольным пакетом (50,1%) НМТП.
В декабре 2023 г. Верховный суд Англии одобрил ограничительные меры в отношении компании «Транснефть».
Магомедов был осужден в России в конце 2022 г. к 19 годам колонии строгого режима за создание ОПС и многомиллиардные хищения.