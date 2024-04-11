Суд запретил Магомедову продолжать процесс против «Транснефти»

В конце сентября 2023 г. Магомедов обратился в Лондонский суд о взыскании почти $14 млрд за его активы в портовых операторах, которые, по его словам, якобы были конфискованы в результате сговора в пользу государства. В феврале «Транснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Магомедову. Компания просила запретить бизнесмену продолжать судебное разбирательство с ней в Высоком суде Англии и Уэльса.