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Австралийская Tigers Realm Coal объявила о продаже активов в России

Ведомости

Австралийская компания Tigers Realm Coal (TIG) продает свой российский угольный бизнес «АПМ-инвест» (принадлежит предпринимателю Марку Бузуку). Об этом говорится в заявлении TIG.

Стоимость сделки составила $49 млн. В нее вошли добывающая компания «Берингпромуголь», управляющая компания «Берингугольинвест» и занимающаяся геологоразведкой Северо-Тихоокеанская угольная компания.

Уточняется, что сделка должна получить одобрение акционеров TIG. Дата созыва собрания акционеров компании не уточняется. Согласно российскому законодательству, сделку также должны одобрить ФАС и президент России. Средства должны быть выплачены в полном объеме в течение 30 дней после даты закрытия сделки.

Российская «дочка» Tigers Realm Coal «Берингпромуголь» была основана в 2010 г. Спустя два года компания получила лицензию на разработку месторождения «Фандюшкинское поле» на Чукотке. Активная разработка месторождения началась в 2016 г. Энергетический и коксующийся уголь с месторождения TIG поставляет Северо-Восточную Азию. В 2023 г. «Берингпромуголь» добыла 1,6 млн т угля, чистая прибыль составила 2,6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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