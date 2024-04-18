Австралийская Tigers Realm Coal объявила о продаже активов в России
Австралийская компания Tigers Realm Coal (TIG) продает свой российский угольный бизнес «АПМ-инвест» (принадлежит предпринимателю Марку Бузуку). Об этом говорится в заявлении TIG.
Стоимость сделки составила $49 млн. В нее вошли добывающая компания «Берингпромуголь», управляющая компания «Берингугольинвест» и занимающаяся геологоразведкой Северо-Тихоокеанская угольная компания.
Уточняется, что сделка должна получить одобрение акционеров TIG. Дата созыва собрания акционеров компании не уточняется. Согласно российскому законодательству, сделку также должны одобрить ФАС и президент России. Средства должны быть выплачены в полном объеме в течение 30 дней после даты закрытия сделки.
Российская «дочка» Tigers Realm Coal «Берингпромуголь» была основана в 2010 г. Спустя два года компания получила лицензию на разработку месторождения «Фандюшкинское поле» на Чукотке. Активная разработка месторождения началась в 2016 г. Энергетический и коксующийся уголь с месторождения TIG поставляет Северо-Восточную Азию. В 2023 г. «Берингпромуголь» добыла 1,6 млн т угля, чистая прибыль составила 2,6 млрд руб.