Австралийская Tigers Realm Coal объявила о продаже активов в России

Российская «дочка» Tigers Realm Coal «Берингпромуголь» была основана в 2010 г. Спустя два года компания получила лицензию на разработку месторождения «Фандюшкинское поле» на Чукотке. Активная разработка месторождения началась в 2016 г. Энергетический и коксующийся уголь с месторождения TIG поставляет Северо-Восточную Азию. В 2023 г. «Берингпромуголь» добыла 1,6 млн т угля, чистая прибыль составила 2,6 млрд руб.