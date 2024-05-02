«М.видео-Эльдорадо» начала активнее торговать подержанными гаджетами

В июле 2022 г. «М.видео» уже анонсировал продажи б/у смартфонов. Но тогда речь шла только о продаже ограниченного модельного ряда iPhone в состоянии «как новый» и только в онлайне. Теперь же восстановленную технику различных брендов можно купить и в офлайн-точках, уточнил представитель компании.