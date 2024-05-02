«М.видео-Эльдорадо» начала активнее торговать подержанными гаджетами
Группа «М.видео-Эльдорадо» увеличит ассортимент подержанных смартфонов и ноутбуков, в частности, речь идет о технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также «М.видео» планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель департамента физических сервисов компании Андрей Агапов.
По словам Агапова, разница в цене на такую технику по сравнению с новой составляет от 15 до 60%. Он добавил, что компания сама диагностирует и восстанавливает технику, причем как внешний вид устройств (камеры, дисплей и проч.), так и внутренние компоненты.
В июле 2022 г. «М.видео» уже анонсировал продажи б/у смартфонов. Но тогда речь шла только о продаже ограниченного модельного ряда iPhone в состоянии «как новый» и только в онлайне. Теперь же восстановленную технику различных брендов можно купить и в офлайн-точках, уточнил представитель компании.
25 апреля «Ведомости» писали, что продажи смартфонов на досках объявлений и маркетплейсах растут динамичнее, чем в официальной рознице.
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