Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«М.видео-Эльдорадо» начала активнее торговать подержанными гаджетами

Ведомости

Группа «М.видео-Эльдорадо» увеличит ассортимент подержанных смартфонов и ноутбуков, в частности, речь идет о технике Apple, смартфонах Samsung, а также ноутбуках на ОС Windows – Huawei, Asus, Honor и Thunderobot. Также «М.видео» планирует продажи восстановленных приставок, смартфонов и планшетов на ОС Android и мелкой бытовой техники. Об этом «Ведомостям» сообщил руководитель департамента физических сервисов компании Андрей Агапов.

По словам Агапова, разница в цене на такую технику по сравнению с новой составляет от 15 до 60%. Он добавил, что компания сама диагностирует и восстанавливает технику, причем как внешний вид устройств (камеры, дисплей и проч.), так и внутренние компоненты.

В июле 2022 г. «М.видео» уже анонсировал продажи б/у смартфонов. Но тогда речь шла только о продаже ограниченного модельного ряда iPhone в состоянии «как новый» и только в онлайне. Теперь же восстановленную технику различных брендов можно купить и в офлайн-точках, уточнил представитель компании.

25 апреля «Ведомости» писали, что продажи смартфонов на досках объявлений и маркетплейсах растут динамичнее, чем в официальной рознице.

Полная версия материала «М.видео-Эльдорадо» активизирует продажи подержанной электроники» доступна по ссылке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных