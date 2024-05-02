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Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 6,9%

Ведомости

Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 6,9% в годовом выражении и составили 103,2 млн пассажиров, сообщил холдинг в Telegram-канале.

За апрель перевозки пассажиров по сети РЖД в пригородном сообщении составили 94 млн человек (годовой рост на 6,9%), а в дальнем следовании – 9,2 млн (годовой рост на 7,2%).

За январь – апрель 2024 г. по российским железным дорогам отправились 386,1 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли отправления в поездах дальнего следования – они увеличились на 10,3% до 36,1 млн пассажиров.

14 марта президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. 8 апреля Путин поручил принять все решения по строительству магистрали к 1 июля. До этой даты правительству РФ и РЖД нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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