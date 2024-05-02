Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 6,9%
За апрель перевозки пассажиров по сети РЖД в пригородном сообщении составили 94 млн человек (годовой рост на 6,9%), а в дальнем следовании – 9,2 млн (годовой рост на 7,2%).
За январь – апрель 2024 г. по российским железным дорогам отправились 386,1 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросли отправления в поездах дальнего следования – они увеличились на 10,3% до 36,1 млн пассажиров.
14 марта президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. 8 апреля Путин поручил принять все решения по строительству магистрали к 1 июля. До этой даты правительству РФ и РЖД нужно обеспечить проектирование всех этапов работ, исходя из необходимости получения до 1 июля 2025 г. положительного заключения «Главного управления государственной экспертизы» на проектную документацию и оценки сметной стоимости по всем этапам строительства.