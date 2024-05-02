Фармкомпания Novartis купит Mariana Oncology с уплатой аванса в $1 млрд

Издание Bloomberg пишет, что ключевым моментом данной сделки является дефицит радиоактивных препаратов. Так, радиоактивный изотоп, используемый в терапии раковых опухолей, производится в ядерном реакторе, в связи с чем число его поставщиков ограничено. Также в мире установлены жесткие нормативные требования к производству изотопа, а радиоактивная продукция должна быть доставлена пациентам в течение нескольких дней, чтобы быть эффективной.