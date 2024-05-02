Фармкомпания Novartis купит Mariana Oncology с уплатой аванса в $1 млрд
Швейцарская фармкомпания Novartis купит американскую биотехнологическую компанию Mariana Oncology, оплатив аванс в $1 млрд, сообщила Novartis.
«По условиям соглашения Novartis выплатит авансовый платеж в размере $1 млрд и дополнительные $750 млн по достижении заранее оговоренных вех. Сделка подлежит закрытию в соответствии с обычными условиями», – говорится в сообщении компании.
Mariana – компания с портфелем экспериментальных препаратов для лечения ряда опухолей, таких как рак груди, простаты и легких. Сделка позволит пополнить портфель целевых радиоактивных препаратов Novartis, в том числе востребованным препаратом для лечения рака предстательной железы Pluvicto.
Издание Bloomberg пишет, что ключевым моментом данной сделки является дефицит радиоактивных препаратов. Так, радиоактивный изотоп, используемый в терапии раковых опухолей, производится в ядерном реакторе, в связи с чем число его поставщиков ограничено. Также в мире установлены жесткие нормативные требования к производству изотопа, а радиоактивная продукция должна быть доставлена пациентам в течение нескольких дней, чтобы быть эффективной.
В феврале Novartis заключила соглашение о покупке производителя онкологических препаратов MorphoSys за 2,7 млрд евро по 68 евро за акцию.