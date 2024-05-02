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Фармкомпания Novartis купит Mariana Oncology с уплатой аванса в $1 млрд

Ведомости

Швейцарская фармкомпания Novartis купит американскую биотехнологическую компанию Mariana Oncology, оплатив аванс в $1 млрд, сообщила Novartis.

«По условиям соглашения Novartis выплатит авансовый платеж в размере $1 млрд и дополнительные $750 млн по достижении заранее оговоренных вех. Сделка подлежит закрытию в соответствии с обычными условиями», – говорится в сообщении компании.

Mariana – компания с портфелем экспериментальных препаратов для лечения ряда опухолей, таких как рак груди, простаты и легких. Сделка позволит пополнить портфель целевых радиоактивных препаратов Novartis, в том числе востребованным препаратом для лечения рака предстательной железы Pluvicto.

Издание Bloomberg пишет, что ключевым моментом данной сделки является дефицит радиоактивных препаратов. Так, радиоактивный изотоп, используемый в терапии раковых опухолей, производится в ядерном реакторе, в связи с чем число его поставщиков ограничено. Также в мире установлены жесткие нормативные требования к производству изотопа, а радиоактивная продукция должна быть доставлена пациентам в течение нескольких дней, чтобы быть эффективной.

В феврале Novartis заключила соглашение о покупке производителя онкологических препаратов MorphoSys за 2,7 млрд евро по 68 евро за акцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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