Глава Peloton Маккарти уйдет в отставку на фоне новых увольнений
Peloton вновь сменит генерального директора на фоне сокращений штата – пост покинет Барри Маккарти, проработавший на должности руководителя компании по производству фитнес-оборудования два года. Увольнение может затронуть 15% персонала, или около 400 сотрудников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Каким бы трудным ни было решение о дополнительных сокращениях штата, у Peloton просто не было другого способа привести свои расходы в соответствие с доходами», – заявил Маккарти в своем письме.
Маккарти добавил, что в первом письме акционерам в качестве гендиректора Peloton в 2022 г. он обозначил три приоритета: стабилизация денежного потока, подбор нужных людей на правильные должности и обеспечение нового роста.
«Вместе мы достигли первых двух из этих целей. Я рассчитываю на то, что вы достигнете третьей цели и снова вырастете в следующем году», – добавил он.
По сообщению WSJ, руководить компанией временно будут председатель совета директоров Карен Бун и член совета Крис Бруззо. В свою очередь председателем совета директоров назначен другой член совета Джей Хоаг.
До прихода в Peloton в 2022 г. Маккарти занимал руководящие должности в Spotify и Netflix. Маккарти сменил на посту гендиректора Джона Фоли – сооснователя Peloton.
Peloton – американская компания по производству спортивного оборудования. Основными продуктами являются беговые дорожки и велотренажеры с возможностью ежемесячной подписки. С 2021 г. компания прошла несколько раундов сокращений. По данным СМИ, в 2021 г. в Peloton работали 8000 сотрудников, а летом прошлого года – уже 3500 человек.