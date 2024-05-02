Глава Peloton Маккарти уйдет в отставку на фоне новых увольнений

Peloton – американская компания по производству спортивного оборудования. Основными продуктами являются беговые дорожки и велотренажеры с возможностью ежемесячной подписки. С 2021 г. компания прошла несколько раундов сокращений. По данным СМИ, в 2021 г. в Peloton работали 8000 сотрудников, а летом прошлого года – уже 3500 человек.