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Глава Peloton Маккарти уйдет в отставку на фоне новых увольнений

Ведомости

Peloton вновь сменит генерального директора на фоне сокращений штата – пост покинет Барри Маккарти, проработавший на должности руководителя компании по производству фитнес-оборудования два года. Увольнение может затронуть 15% персонала, или около 400 сотрудников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Каким бы трудным ни было решение о дополнительных сокращениях штата, у Peloton просто не было другого способа привести свои расходы в соответствие с доходами», – заявил Маккарти в своем письме.

Маккарти добавил, что в первом письме акционерам в качестве гендиректора Peloton в 2022 г. он обозначил три приоритета: стабилизация денежного потока, подбор нужных людей на правильные должности и обеспечение нового роста.

«Вместе мы достигли первых двух из этих целей. Я рассчитываю на то, что вы достигнете третьей цели и снова вырастете в следующем году», – добавил он.

По сообщению WSJ, руководить компанией временно будут председатель совета директоров Карен Бун и член совета Крис Бруззо. В свою очередь председателем совета директоров назначен другой член совета Джей Хоаг.

До прихода в Peloton в 2022 г. Маккарти занимал руководящие должности в Spotify и Netflix. Маккарти сменил на посту гендиректора Джона Фоли – сооснователя Peloton.

Peloton – американская компания по производству спортивного оборудования. Основными продуктами являются беговые дорожки и велотренажеры с возможностью ежемесячной подписки. С 2021 г. компания прошла несколько раундов сокращений. По данным СМИ, в 2021 г. в Peloton работали 8000 сотрудников, а летом прошлого года – уже 3500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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