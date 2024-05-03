Чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» по РСБУ в I квартале выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль энергетической компании «ЭЛ5-энерго» по РБСУ в январе-марте 2024 г. увеличилась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 2,2 млрд руб., следует из отчетности компании.
В I квартале 2023 г. чистая прибыль компании по РБСУ составляла 1,53 млрд руб. Выручка в январе – марте текущего года увеличилась на 18,8% до 17,36 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 25% до 2,85 млрд руб., прибыль от продаж – на 26,3% до 2,58 млрд руб.
Накануне «ЭЛ5-энерго» опубликовала финансовую отчетность по МСФО. Котировки акций компании отреагировали ростом на отчет. Так, акции энергогенерирующего предприятия в ходе торгов на Мосбирже 2 мая подорожали на 3,3% до 0,652 руб.
«ЭЛ5-Энерго» – российская энергогенерирующая компания, которая занимается обеспечением электро- и теплоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей. Ранее она принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия».
В январе этого года сообщалось, что Uroc Limited 29 декабря 2023 г. снизила долю в ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 7,4% до 0%. «Лукойл», основной акционер «ЭЛ5-Энерго», получил разрешение президента России выкупить эту долю 1 декабря 2023 г. Зарегистрированная на Кипре Uroc приобрела долю в «Энел Россия» в 2021 г.