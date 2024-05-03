Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» по РСБУ в I квартале выросла в 1,4 раза

Ведомости

Чистая прибыль энергетической компании «ЭЛ5-энерго» по РБСУ в январе-марте 2024 г. увеличилась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 2,2 млрд руб., следует из отчетности компании.

В I квартале 2023 г. чистая прибыль компании по РБСУ составляла 1,53 млрд руб. Выручка в январе – марте текущего года увеличилась на 18,8% до 17,36 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 25% до 2,85 млрд руб., прибыль от продаж – на 26,3% до 2,58 млрд руб.

Накануне «ЭЛ5-энерго» опубликовала финансовую отчетность по МСФО. Котировки акций компании отреагировали ростом на отчет. Так, акции энергогенерирующего предприятия в ходе торгов на Мосбирже 2 мая подорожали на 3,3% до 0,652 руб.

«ЭЛ5-Энерго» – российская энергогенерирующая компания, которая занимается обеспечением электро- и теплоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей. Ранее она принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия».

В январе этого года сообщалось, что Uroc Limited 29 декабря 2023 г. снизила долю в ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 7,4% до 0%. «Лукойл», основной акционер «ЭЛ5-Энерго», получил разрешение президента России выкупить эту долю 1 декабря 2023 г. Зарегистрированная на Кипре Uroc приобрела долю в «Энел Россия» в 2021 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных