Акции «ЭЛ5-Энерго» подросли на фоне выхода отчета по МСФО

В январе этого года сообщалось, что Uroc Limited 29 декабря 2023 г. снизила долю в ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 7,4% до 0%. «Лукойл», основной акционер «ЭЛ5-Энерго», получил разрешение президента России выкупить эту долю 1 декабря 2023 г. Зарегистрированная на Кипре Uroc приобрела долю в «Энел Россия» в 2021 г.