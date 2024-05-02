Акции «ЭЛ5-Энерго» подросли на фоне выхода отчета по МСФО
Акции энергогенерирующего предприятия «ЭЛ5-энерго» в ходе торгов на Мосбирже 2 мая подорожали на 3,3% до 0,652 руб. Котировки отреагировали ростом на публикацию отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 г.
По состоянию на 17:33 мск стоимость бумаг составила 0,64 руб. (+1,43%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3447,91 пункта (-0,63%).
Согласно отчету, выручка компании с января по март выросла на 18% до 19,42 млрд руб. EBITDA увеличилась на 15% до 4,7 млрд руб., чистая прибыль на 16% до 2,44 млрд руб. Рост ключевых показателей произошел благодаря росту доходов от продаж мощности и электроэнергии.
Чистый долг компании на конец I квартала снизился на 12% до уровня 25,6 млрд руб.
«ЭЛ5-Энерго» – российская энергогенерирующая компания, которая занимается обеспечением электро- и теплоснабжения промышленных предприятий и бытовых потребителей. Ранее она принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия».
В январе этого года сообщалось, что Uroc Limited 29 декабря 2023 г. снизила долю в ПАО «ЭЛ5-Энерго» с 7,4% до 0%. «Лукойл», основной акционер «ЭЛ5-Энерго», получил разрешение президента России выкупить эту долю 1 декабря 2023 г. Зарегистрированная на Кипре Uroc приобрела долю в «Энел Россия» в 2021 г.