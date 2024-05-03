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Maersk остановила ликвидацию бизнеса в России

Ведомости

Одна из крупнейших логистических компаний в мире A.P. Moller – Maersk (Maersk) остановила ликвидацию своего бизнеса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы местных дочерних предприятий компании.

Деятельность компании велась через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». В марте 2022 г. она официально заявила об уходе из России, соответствующие юридические процедуры были запущены в октябре 2022 г. Но из бухгалтерской отчетности за 2023 г. видно, что компания Maersk остановила процесс ликвидации по решению структур-учредителей головной компании. В конце ноября прошлого года и в январе 2024 г. оба ООО продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге на 11 месяцев. В феврале 2024 г. «Маэрск» получила 20 млн руб. в качестве дополнительного вклада в имущество общества.

В отчетностях также указывается, что из-за санкций и отсутствия операционной деятельности компания указала на «существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно деятельность». Отмечается, что российские ООО обладают достаточной суммой денежных средств, чтобы продолжить свою деятельность. При этом в отчетных документах не указывается о возобновлении процедуры ликвидации.

В конце февраля 2022 г. Maersk сообщила, что рассматривает возможность приостановки всех поставок в Россию и из России на фоне санкций Запада «из-за усложнения геополитической ситуации на Украине». 

В начале марта Maersk прекратила принимать новые заказы из РФ, за исключением перевозок продуктов питания и лекарств. В частности, холдинг прекратил прием новых заказов на всех своих сервисах в и из России, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные, а также вывез из страны собственные контейнеры. Также Maersk перестала закупать российскую нефть для своих судов.

22 марта датская компания объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов на территории России, в том числе и об отказе от владения долей в Global Ports.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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