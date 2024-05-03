Maersk остановила ликвидацию бизнеса в России
Деятельность компании велась через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». В марте 2022 г. она официально заявила об уходе из России, соответствующие юридические процедуры были запущены в октябре 2022 г. Но из бухгалтерской отчетности за 2023 г. видно, что компания Maersk остановила процесс ликвидации по решению структур-учредителей головной компании. В конце ноября прошлого года и в январе 2024 г. оба ООО продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге на 11 месяцев. В феврале 2024 г. «Маэрск» получила 20 млн руб. в качестве дополнительного вклада в имущество общества.
В отчетностях также указывается, что из-за санкций и отсутствия операционной деятельности компания указала на «существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности общества продолжать непрерывно деятельность». Отмечается, что российские ООО обладают достаточной суммой денежных средств, чтобы продолжить свою деятельность. При этом в отчетных документах не указывается о возобновлении процедуры ликвидации.
В конце февраля 2022 г. Maersk сообщила, что рассматривает возможность приостановки всех поставок в Россию и из России на фоне санкций Запада «из-за усложнения геополитической ситуации на Украине».
В начале марта Maersk прекратила принимать новые заказы из РФ, за исключением перевозок продуктов питания и лекарств. В частности, холдинг прекратил прием новых заказов на всех своих сервисах в и из России, включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные, а также вывез из страны собственные контейнеры. Также Maersk перестала закупать российскую нефть для своих судов.
22 марта датская компания объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов на территории России, в том числе и об отказе от владения долей в Global Ports.