Maersk остановила ликвидацию бизнеса в России

Деятельность компании велась через ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск». В марте 2022 г. она официально заявила об уходе из России, соответствующие юридические процедуры были запущены в октябре 2022 г. Но из бухгалтерской отчетности за 2023 г. видно, что компания Maersk остановила процесс ликвидации по решению структур-учредителей головной компании. В конце ноября прошлого года и в январе 2024 г. оба ООО продлили аренду офисов в Москве и Санкт-Петербурге на 11 месяцев. В феврале 2024 г. «Маэрск» получила 20 млн руб. в качестве дополнительного вклада в имущество общества.