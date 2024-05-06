YouTube тестирует перемотку на наиболее интересные моменты видео
Видеохостинг YouTube тестирует функцию, благодаря которой пользователи смогут перемотать видеоролик сразу же на самый просматриваемый фрагмент, сообщает портал Android Authority.
Наиболее интересные отрывки видео определяются при совместной работе искусственного интеллекта (ИИ) и данных о просмотрах ролика. Для перемотки видео на самый просматриваемый момент нужно дважды нажать на ролик для перехода и выбрать специальную всплывающую кнопку.
В настоящий момент протестировать новую функцию могут только пользователи из США на смартфонах Anroid. Возможность ею воспользоваться доступна подписчикам YouTube Premium при просмотре видео на английском языке.
Попробовать функцию можно только до 1 июня. По истечении этого срока YouTube может официально ввести ее в рамках подписки Premium или продлить экспериментальный период.
В России все функции монетизации, в том числе подписка Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч» YouTube, приостановлены видеохостингом с 10 марта 2022 г.