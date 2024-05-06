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YouTube тестирует перемотку на наиболее интересные моменты видео

Ведомости

Видеохостинг YouTube тестирует функцию, благодаря которой пользователи смогут перемотать видеоролик сразу же на самый просматриваемый фрагмент, сообщает портал Android Authority.

Наиболее интересные отрывки видео определяются при совместной работе искусственного интеллекта (ИИ) и данных о просмотрах ролика. Для перемотки видео на самый просматриваемый момент нужно дважды нажать на ролик для перехода и выбрать специальную всплывающую кнопку.

В настоящий момент протестировать новую функцию могут только пользователи из США на смартфонах Anroid. Возможность ею воспользоваться доступна подписчикам YouTube Premium при просмотре видео на английском языке.

Попробовать функцию можно только до 1 июня. По истечении этого срока YouTube может официально ввести ее в рамках подписки Premium или продлить экспериментальный период.

В России все функции монетизации, в том числе подписка Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч» YouTube, приостановлены видеохостингом с 10 марта 2022 г.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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