YouTube тестирует перемотку на наиболее интересные моменты видео

Наиболее интересные отрывки видео определяются при совместной работе искусственного интеллекта (ИИ) и данных о просмотрах ролика. Для перемотки видео на самый просматриваемый момент нужно дважды нажать на ролик для перехода и выбрать специальную всплывающую кнопку.