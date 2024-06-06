РФПИ, «Ростелеком» и Fplus договорились о сотрудничестве в сфере разработки ПО
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus договорились о сотрудничестве в сфере разработки импортозамещающего программного обеспечения (ПО) в сфере искусственного интеллекта, больших данных и др. Соответствующее соглашение, как сообщает пресс-служба РФПИ, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашение охватывает не только ПО, но и оборудование. Одно из направлений сотрудничества направлено на создание российских программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий. Также будут созданы сети и хранилища данных. Новые продукты планируется поставлять государственным организациям и бизнесу.
Согласно договоренностям, РФПИ поможет с привлечением инвестиций для создания и внедрения новых импортозамещающих разработок, «Ростелеком» выступил в роли заказчика, Fplus обеспечит оборудование для построения ИТ-инфраструктуры у заказчиков.
«Наличие собственного программного обеспечения, аппаратной базы, широкое внедрение технологий искусственного интеллекта являются ключевым условием для достижения задач в сфере технологического суверенитета России. Применение искусственного интеллекта создает возможности для ускоренного развития целых отраслей, укрепления конкурентных преимуществ российской экономики,» – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.
27-й ПМЭФ стартовал в «Экспофоруме» 5 июня. Темой года заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста».