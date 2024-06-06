РФПИ, «Ростелеком» и Fplus договорились о сотрудничестве в сфере разработки ПО

Соглашение охватывает не только ПО, но и оборудование. Одно из направлений сотрудничества направлено на создание российских программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий. Также будут созданы сети и хранилища данных. Новые продукты планируется поставлять государственным организациям и бизнесу.