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РФПИ, «Ростелеком» и Fplus договорились о сотрудничестве в сфере разработки ПО

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Ростелеком» и производитель электроники Fplus договорились о сотрудничестве в сфере разработки импортозамещающего программного обеспечения (ПО) в сфере искусственного интеллекта, больших данных и др. Соответствующее соглашение, как сообщает пресс-служба РФПИ, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение охватывает не только ПО, но и оборудование. Одно из направлений сотрудничества направлено на создание российских программно-аппаратных комплексов, построенных на базе новых технологий. Также будут созданы сети и хранилища данных. Новые продукты планируется поставлять государственным организациям и бизнесу.

Согласно договоренностям, РФПИ поможет с привлечением инвестиций для создания и внедрения новых импортозамещающих разработок, «Ростелеком» выступил в роли заказчика, Fplus обеспечит оборудование для построения ИТ-инфраструктуры у заказчиков.

«Наличие собственного программного обеспечения, аппаратной базы, широкое внедрение технологий искусственного интеллекта являются ключевым условием для достижения задач в сфере технологического суверенитета России. Применение искусственного интеллекта создает возможности для ускоренного развития целых отраслей, укрепления конкурентных преимуществ российской экономики,» – отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.

27-й ПМЭФ стартовал в «Экспофоруме» 5 июня. Темой года заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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