РФПИ и фонд «Талант и успех» будут привлекать инвестиции в проекты «Сириуса»

«Во всех этих секторах РФПИ имеет успешный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов с участием международных партнеров, который мы рады применить совместно с фондом «Талант и успех» для развития технологического предпринимательства и наукоемких производств в России, ускоренного вывода на рынок инноваций и, конечно, поддержки талантливой молодежи, от успехов которой зависит наше будущее», – отметил Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.