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РФПИ и фонд «Талант и успех» будут привлекать инвестиции в проекты «Сириуса»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого они будут совместно привлекать инвестиции в проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (ИНТЦ «Сириус»). Соответствующий документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба РФПИ.

Соглашение, как ожидают его участники, будет способствовать развитию федеральной территории «Сириус» путем привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов в разных научно-технологических сферах.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что федеральная территория «Сириус» является уникальной площадкой, где ведется разработка передовых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, медицины и др.

«Во всех этих секторах РФПИ имеет успешный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов с участием международных партнеров, который мы рады применить совместно с фондом «Талант и успех» для развития технологического предпринимательства и наукоемких производств в России, ускоренного вывода на рынок инноваций и, конечно, поддержки талантливой молодежи, от успехов которой зависит наше будущее», – отметил Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.

27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 5 июня. Темой года заявлено «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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