РФПИ и фонд «Талант и успех» будут привлекать инвестиции в проекты «Сириуса»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого они будут совместно привлекать инвестиции в проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус» (ИНТЦ «Сириус»). Соответствующий документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба РФПИ.
Соглашение, как ожидают его участники, будет способствовать развитию федеральной территории «Сириус» путем привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов в разных научно-технологических сферах.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пояснил, что федеральная территория «Сириус» является уникальной площадкой, где ведется разработка передовых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта, медицины и др.
«Во всех этих секторах РФПИ имеет успешный опыт реализации масштабных инвестиционных проектов с участием международных партнеров, который мы рады применить совместно с фондом «Талант и успех» для развития технологического предпринимательства и наукоемких производств в России, ускоренного вывода на рынок инноваций и, конечно, поддержки талантливой молодежи, от успехов которой зависит наше будущее», – отметил Дмитриев, его слова приводятся в сообщении.
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 5 июня. Темой года заявлено «Основа многополярности – формирование новых центров роста».