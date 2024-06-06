Центробанк подал в суд на «Тинькофф страхование»

5 июня стало известно, что группа «Тинькофф», в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор и другие сервисы, эволюционирует в Т-Банк. Во всех онлайн-каналах и рекламе теперь будет использоваться новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине и название «Т-Банк».