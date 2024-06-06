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Центробанк подал в суд на «Тинькофф страхование»

Ведомости

Банк России подал иск к «Тинькофф страхованию» в Московский арбитражный суд на сумму 40 000 руб., следует из картотеки суда и комментария «Тинькофф страхования».

ЦБ хочет привлечь «Тинькофф страхование» к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.

Принято решение возбудить производство по делу и рассмотреть его в порядке упрощенного производства, говорится в определении суда.

Из данных Центробанка России следует, что сейчас у «Тинькофф страхования» есть лицензия на перестрахование, добровольное личное и имущественное страхование, а также на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

5 июня стало известно, что группа «Тинькофф», в которую входит банк, страховая, брокер, мобильный оператор и другие сервисы, эволюционирует в Т-Банк. Во всех онлайн-каналах и рекламе теперь будет использоваться новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т» посередине и название «Т-Банк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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