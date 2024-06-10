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Производителям химии компенсируют 50% расходов на оборудования для маркировки

Ведомости

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) компенсирует производителям косметики и бытовой химии 50% расходов на оборудование для маркировки, сообщает пресс-служба центра.

Руководитель товарной группы «Косметика и бытовая химия» ЦРПТ Варвара Михайлова уточнила, что решение о запуске программы поддержки для отрасли косметики и бытовой химии принял оператор маркировки. Приобрести необходимые товары можно до начала обязательного этапа.

«Считаем, что это существенно облегчит процесс подготовки участников и поможет не только заранее приобрести оборудование, но и протестировать все процессы», – подчеркнула Михайлова (цитата по ТАСС).

Для участия в программе производители должны быть предприятиями малого или среднего бизнеса, иметь сертификат качества или декларацию соответствия на производимую продукцию и быть зарегистрированными в системе «Честный знак». Заявки принимаются до 1 октября 2024 г.

Отмечается, что программа поддержки производителей предлагает готовые коробочные решения, благодаря которым получится быстро внедрить новую систему без существенных затрат. Оборудование легко устанавливается и настраивается персоналом компании, нет необходимости в привлечении внешних специалистов.

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался 15 января 2024 г. и продлится до 28 февраля 2025 г. В проект включены средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические товары, дезодоранты, мыло, моющие средства и прочие продукты. По данным центра, к эксперименту присоединилось более 340 компаний.

5 июня член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова на сессии «Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала, что доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке составляет более 40%.

Замглавы Минпромторга Михаил Юрин уточнил, что в российской парфюмерно-косметической отрасли работает порядка 600 компаний, 30 из них – крупные и средние бизнесы. Он отметил, что наращивание производства невозможно без локализации сырьевых компонентов. В 2023 г. Минпромторг поддержал производство семи сырьевых компонентов. Было запущено производство упаковки (стеклянные флаконы) и пяти сырьевых компонентов.

Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина добавила, что трем предприятиям было выделено финансирование в 5 млрд руб. Проекты касаются производства средств для стирки и парфюмерии. Минпромторг также поддержал проект по производству массы для туши. В 2023 г. было поддержано еще шесть проектов, которые должны быть запущены в 2025-2026 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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