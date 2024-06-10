Производителям химии компенсируют 50% расходов на оборудования для маркировки
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) компенсирует производителям косметики и бытовой химии 50% расходов на оборудование для маркировки, сообщает пресс-служба центра.
Руководитель товарной группы «Косметика и бытовая химия» ЦРПТ Варвара Михайлова уточнила, что решение о запуске программы поддержки для отрасли косметики и бытовой химии принял оператор маркировки. Приобрести необходимые товары можно до начала обязательного этапа.
«Считаем, что это существенно облегчит процесс подготовки участников и поможет не только заранее приобрести оборудование, но и протестировать все процессы», – подчеркнула Михайлова (цитата по ТАСС).
Для участия в программе производители должны быть предприятиями малого или среднего бизнеса, иметь сертификат качества или декларацию соответствия на производимую продукцию и быть зарегистрированными в системе «Честный знак». Заявки принимаются до 1 октября 2024 г.
Отмечается, что программа поддержки производителей предлагает готовые коробочные решения, благодаря которым получится быстро внедрить новую систему без существенных затрат. Оборудование легко устанавливается и настраивается персоналом компании, нет необходимости в привлечении внешних специалистов.
Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался 15 января 2024 г. и продлится до 28 февраля 2025 г. В проект включены средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические товары, дезодоранты, мыло, моющие средства и прочие продукты. По данным центра, к эксперименту присоединилось более 340 компаний.
5 июня член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова на сессии «Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала, что доля отечественных парфюмерно-косметических товаров на внутреннем рынке составляет более 40%.
Замглавы Минпромторга Михаил Юрин уточнил, что в российской парфюмерно-косметической отрасли работает порядка 600 компаний, 30 из них – крупные и средние бизнесы. Он отметил, что наращивание производства невозможно без локализации сырьевых компонентов. В 2023 г. Минпромторг поддержал производство семи сырьевых компонентов. Было запущено производство упаковки (стеклянные флаконы) и пяти сырьевых компонентов.
Заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Дарья Шевякина добавила, что трем предприятиям было выделено финансирование в 5 млрд руб. Проекты касаются производства средств для стирки и парфюмерии. Минпромторг также поддержал проект по производству массы для туши. В 2023 г. было поддержано еще шесть проектов, которые должны быть запущены в 2025-2026 гг.