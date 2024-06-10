Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

РБК: АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»

Ведомости

АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков», завершив объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний ООО «Холдинг аква». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей АФК «Система» и «Холдинг аквы».

ООО «Аква инвестиции» (владеет 100% «Холдинг аквы») по итогам сделки получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» – ООО «Архыз оригинал». Компания принадлежит дочерней компании АФК «Система».

«Холдинг аква» является производителем минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан». В начале июня стало известно, что госкомпания «Кавминкурортресурсы» (КМКР, крупнейший недропользователь Кавказских минеральных вод) вышла из числа владельцев «Холдинг аквы». До сделки КМКР владела 25% компании. Остальные 75% принадлежали компании «Аква инвестиции».

В 2017 г. «Аква инвестиции» и КМКР создали «Холдинг аква», а в 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» №4 и №17. У других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. В марте 2019 г. АФК «Система» приобрела 33,3% долей в компании «Аква инвестиции».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных