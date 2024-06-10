РБК: АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»

В 2017 г. «Аква инвестиции» и КМКР создали «Холдинг аква», а в 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» №4 и №17. У других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. В марте 2019 г. АФК «Система» приобрела 33,3% долей в компании «Аква инвестиции».