РБК: АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков»
АФК «Система» стала крупнейшим акционером производителя «Ессентуков», завершив объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний ООО «Холдинг аква». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей АФК «Система» и «Холдинг аквы».
ООО «Аква инвестиции» (владеет 100% «Холдинг аквы») по итогам сделки получило полный контроль над производителем воды «Архыз VITA» – ООО «Архыз оригинал». Компания принадлежит дочерней компании АФК «Система».
«Холдинг аква» является производителем минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан». В начале июня стало известно, что госкомпания «Кавминкурортресурсы» (КМКР, крупнейший недропользователь Кавказских минеральных вод) вышла из числа владельцев «Холдинг аквы». До сделки КМКР владела 25% компании. Остальные 75% принадлежали компании «Аква инвестиции».
В 2017 г. «Аква инвестиции» и КМКР создали «Холдинг аква», а в 2018 г. «Аква инвестиции» купили два завода в Ставропольском крае. Объединенная структура стала единственным законным производителем воды «Ессентуки» №4 и №17. У других заводов, не имевших доступа к скважинам, но выпускавшим эту воду, Роспатент это право отозвал. В марте 2019 г. АФК «Система» приобрела 33,3% долей в компании «Аква инвестиции».