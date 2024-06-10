МТС подтвердила назначение Софьи Митрофановой гендиректором «МТС медиа»

Митрофанова с 2021 по 2023 г. занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, до этого была была директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа», генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», была директором по продажам The Walt Disney CIS.