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МТС подтвердила назначение Софьи Митрофановой гендиректором «МТС медиа»

Ведомости

Председатель совета директоров «МТС медиа», гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова будет назначена на должность генерального директора ООО «МТС медиа» (объединяет развлекательные активы МТС). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Елена Бальмонт, занимающая этот пост, покинет компанию. Изменения вступят в силу с 11 июня.

В «МТС медиа» Митрофановой предстоит управлять пулом развлекательных медиаактивов.

«Это очень интересный вызов. Уверен, что Софья достойно его примет и, основываясь на имеющемся у нее опыте, покажет всему рынку новые возможности индустрии медиа и развлечений», - прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Митрофанова с 2021 по 2023 г. занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, до этого была была директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа», генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», была директором по продажам The Walt Disney CIS.

10 июня «Коммерсантъ» писал, что Бальмонт покинула компанию из-за разногласий с руководством МТС, а также с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Kion Игорем Мишиным. Один из источников утверждал, что ее пост займет Митрофанова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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