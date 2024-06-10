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«Коммерсантъ»: Елена Бальмонт ушла с поста гендиректора «МТС медиа»

Ведомости

Генеральный директор «МТС медиа» Елена Бальмонт с 5 июня покинула компанию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.

По данным собеседников издания, причиной для ухода стали разногласия с руководством МТС, а также с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Kion Игорем Мишиным. Один из собеседников издания отметил, что пост гендиректора займет председатель совета директоров «МТС медиа», гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова. Отмечается, что у Митрофановой есть большой опыт в работе с онлайн-кинотеатрами, Бальмонт же «скорее телевизионный управленец».

За последний год Бальмонт собрала медийные активы компании в единую вертикаль. Сейчас этап интеграции завершен и операционное управление переходит к Митрофановой, которая с октября 2023 г. возглавляла совет директоров компании и курировала стратегию нового медиахолдинга, пояснил источник издания. Митрофанова должна «наладить синергию между активами».

Останется ли Бальмонт в совете директоров МТС, неизвестно.

17 апреля Бальмонт и президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев в интервью «Ведомостям» рассказали о театральных постановках, тематических парках и франшизах-супербрендах, развитием которых займется новый холдинг, и о новой концепции виртуального напарника, над которой работает МТС.

В 2023 г. выручка ПАО «МТС» от услуг связи выросла на 6,5%, тогда как доходы от медиаактивов – на 18,3%, а от бизнеса офлайн-развлечений – даже на 78%. В феврале 2024 г. развлекательные активы МТС – видеосервис Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминг «МТС музыка», «МТС энтертейнмент» и т. д. – были объединены в холдинг «МТС медиа». МТС не рассматривает медийные сервисы как источник быстрого заработка, однако рост пользователей экосистемы невозможен без эмоциональной привязки, которую обеспечивают медийные сервисы, говорила Бальмонт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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