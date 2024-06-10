«Коммерсантъ»: Елена Бальмонт ушла с поста гендиректора «МТС медиа»
По данным собеседников издания, причиной для ухода стали разногласия с руководством МТС, а также с генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Kion Игорем Мишиным. Один из собеседников издания отметил, что пост гендиректора займет председатель совета директоров «МТС медиа», гендиректор видеосервиса Premier Софья Митрофанова. Отмечается, что у Митрофановой есть большой опыт в работе с онлайн-кинотеатрами, Бальмонт же «скорее телевизионный управленец».
За последний год Бальмонт собрала медийные активы компании в единую вертикаль. Сейчас этап интеграции завершен и операционное управление переходит к Митрофановой, которая с октября 2023 г. возглавляла совет директоров компании и курировала стратегию нового медиахолдинга, пояснил источник издания. Митрофанова должна «наладить синергию между активами».
17 апреля Бальмонт и президент ПАО «МТС» Вячеслав Николаев в интервью «Ведомостям» рассказали о театральных постановках, тематических парках и франшизах-супербрендах, развитием которых займется новый холдинг, и о новой концепции виртуального напарника, над которой работает МТС.
В 2023 г. выручка ПАО «МТС» от услуг связи выросла на 6,5%, тогда как доходы от медиаактивов – на 18,3%, а от бизнеса офлайн-развлечений – даже на 78%. В феврале 2024 г. развлекательные активы МТС – видеосервис Kion, сервис цифровых книг «Строки», стриминг «МТС музыка», «МТС энтертейнмент» и т. д. – были объединены в холдинг «МТС медиа». МТС не рассматривает медийные сервисы как источник быстрого заработка, однако рост пользователей экосистемы невозможен без эмоциональной привязки, которую обеспечивают медийные сервисы, говорила Бальмонт.