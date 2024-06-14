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«Яндекс» выделит проекты беспилотных авто и роботов-доставщиков в отдельный бренд

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Проекты «Яндекса», связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать под отдельным брендом «Автономный транспорт». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Кроме создания роботов и беспилотных автомобилей, направление включит разработку программного обеспечения и компонентов. По информации источника агентства, эта работа ведется в Москве, «Яндекс» самостоятельно разрабатывает ПО и большинство компонентов.

Заявка «Яндекса» на товарный знак «Автономный транспорт» появилась в базе Роспатента.

«Яндекс» начал заниматься производством беспилотных авто в 2017 г., а первые испытания на улицах городов начались уже на следующий год – тогда беспилотники курсировали по Москве и Иннополису (Татарстан). Летом 2023 г. «Яндекс» запустил в одном из районов Москвы тестирование роботакси.

В ноябре 2022 г. «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части выделили в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Международная часть «Яндекса», переименованная из Yandex Self Driving Group в Avride, возобновила работу в сентябре 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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