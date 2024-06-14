«Яндекс» выделит проекты беспилотных авто и роботов-доставщиков в отдельный бренд

В ноябре 2022 г. «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части выделили в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Международная часть «Яндекса», переименованная из Yandex Self Driving Group в Avride, возобновила работу в сентябре 2023 г.