«Яндекс» выделит проекты беспилотных авто и роботов-доставщиков в отдельный бренд
Проекты «Яндекса», связанные с беспилотными автомобилями и роботами-доставщиками, планируется развивать под отдельным брендом «Автономный транспорт». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме создания роботов и беспилотных автомобилей, направление включит разработку программного обеспечения и компонентов. По информации источника агентства, эта работа ведется в Москве, «Яндекс» самостоятельно разрабатывает ПО и большинство компонентов.
Заявка «Яндекса» на товарный знак «Автономный транспорт» появилась в базе Роспатента.
В ноябре 2022 г. «Яндекс» сообщил о планах разделения активов группы. Часть бизнесов, включая автономные автомобили, облачные технологии и др., продолжат работать в России, но их международные части выделили в самостоятельные компании под управлением компании в Нидерландах. Международная часть «Яндекса», переименованная из Yandex Self Driving Group в Avride, возобновила работу в сентябре 2023 г.