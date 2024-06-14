Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
Покинувший российский рынок производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.
Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др.
8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. После этого компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под своими брендами в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.
В конце июля 2022 г. российское подразделение Coca-Cola переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), напиток Coca-Cola стали продавать под брендом «Добрый кола». В 2023 г. выручка «Мултон партнерс» выросла на 4% относительно 2022 г. до 77 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 10 млрд против 4 млрд руб. годом ранее.
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