Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. После этого компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под своими брендами в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.