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Coca-Cola подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

Ведомости

Покинувший российский рынок производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и др.

8 марта 2022 г. Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявила о приостановке деятельности в России на фоне начала спецоперации на Украине. После этого компания уведомила о прекращении производства и продажи газировки под своими брендами в России и сосредоточилась на выпуске локальных брендов.

В конце июля 2022 г. российское подразделение Coca-Cola переименовали в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»), напиток Coca-Cola стали продавать под брендом «Добрый кола». В 2023 г. выручка «Мултон партнерс» выросла на 4% относительно 2022 г. до 77 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 10 млрд против 4 млрд руб. годом ранее.

Полная версия материала «Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки в стране» доступна по ссылке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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