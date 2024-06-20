Матвиенко: бизнес в России приобретает «все более женское лицо»
Российский бизнес приобретает «все более женское лицо», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».
«Все больше становится женщин-экспортеров, которые поставляют свою продукцию в Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, где бизнес, как правило, считается мужским занятием», – сказала она (цитата по ТАСС).
По итогам 2023 г. индекс женской предпринимательской активности приблизился к 74%, что стало наибольшим показателем за последние 10 лет, указала она.
Матвиенко отметила, что сейчас в России растет число компаний-экспортеров, возглавляемых женщинами. В том числе это происходит в связи с мерами поддержки – компенсационные выплаты, экспортные кредиты, образовательные программы, консультационные услуги.
Депутат Госдумы и координатор «Женского движения "Единой России"» Наталия Полуянова в мае 2023 г. говорила «Ведомостям», что около 40% из 5,9 млн единиц малого и среднего предпринимательства в России принадлежат женщинам. По ее словам, 70% от этого количества – бизнес социальной направленности.
«Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) писали, что в Москве работает 441 183 индивидуальных предпринимателя, из них 187 349 – женщины. Среди руководителей юридических лиц трудится 600 658 человек, из них 175 985 – женщины. По данным исследования Агентства инноваций Москвы, в 2023 г. количество венчурных сделок со стартапами, основатель которого женщина, в столице выросло на 30% по сравнению с 2022 г.