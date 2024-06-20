Матвиенко: бизнес в России приобретает «все более женское лицо»

«Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) писали, что в Москве работает 441 183 индивидуальных предпринимателя, из них 187 349 – женщины. Среди руководителей юридических лиц трудится 600 658 человек, из них 175 985 – женщины. По данным исследования Агентства инноваций Москвы, в 2023 г. количество венчурных сделок со стартапами, основатель которого женщина, в столице выросло на 30% по сравнению с 2022 г.