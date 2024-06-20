Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Матвиенко: бизнес в России приобретает «все более женское лицо»

Ведомости

Российский бизнес приобретает «все более женское лицо», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».

«Все больше становится женщин-экспортеров, которые поставляют свою продукцию в Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, где бизнес, как правило, считается мужским занятием», – сказала она (цитата по ТАСС).

По итогам 2023 г. индекс женской предпринимательской активности приблизился к 74%, что стало наибольшим показателем за последние 10 лет, указала она.

Матвиенко отметила, что сейчас в России растет число компаний-экспортеров, возглавляемых женщинами. В том числе это происходит в связи с мерами поддержки – компенсационные выплаты, экспортные кредиты, образовательные программы, консультационные услуги.

Депутат Госдумы и координатор «Женского движения "Единой России"» Наталия Полуянова в мае 2023 г. говорила «Ведомостям», что около 40% из 5,9 млн единиц малого и среднего предпринимательства в России принадлежат женщинам. По ее словам, 70% от этого количества – бизнес социальной направленности.

«Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) писали, что в Москве работает 441 183 индивидуальных предпринимателя, из них 187 349 – женщины. Среди руководителей юридических лиц трудится 600 658 человек, из них 175 985 – женщины. По данным исследования Агентства инноваций Москвы, в 2023 г. количество венчурных сделок со стартапами, основатель которого женщина, в столице выросло на 30% по сравнению с 2022 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных