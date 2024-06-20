Суд обязал Haas выплатить «Уралкалию» компенсацию за расторжение договора
Арбитражный трибунал присудил российской компании «Уралкалий» компенсацию со стороны американской команды «Формулы-1» Haas F1 Team за расторжение спонсорского контракта. Об этом сообщается на сайте компании.
Спор был рассмотрен по швейцарским правилам арбитража. Был установлен факт нарушений договора со стороны Haas. Суд отказал команде во всех встречных требованиях к «Уралкалию».
В компании отметили, что намерены направить полученную компенсацию на развитие и модернизацию производства калийных удобрений.
5 марта 2022 г. Haas расторгла соглашение с титульным спонсором «Уралкалием». 9 марта компания заявила, что планирует потребовать от Haas возмещения расходов и понесенных убытков из-за расторжения спонсорского договора.
14 апреля сообщалось, что Haas отказалась возвращать «Уралкалию» 12 млн евро, полученных по спонсорскому контракту.