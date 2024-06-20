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Суд обязал Haas выплатить «Уралкалию» компенсацию за расторжение договора

Ведомости

Арбитражный трибунал присудил российской компании «Уралкалий» компенсацию со стороны американской команды «Формулы-1» Haas F1 Team за расторжение спонсорского контракта. Об этом сообщается на сайте компании.

Спор был рассмотрен по швейцарским правилам арбитража. Был установлен факт нарушений договора со стороны Haas. Суд отказал команде во всех встречных требованиях к «Уралкалию».

В компании отметили, что намерены направить полученную компенсацию на развитие и модернизацию производства калийных удобрений.

5 марта 2022 г. Haas расторгла соглашение с титульным спонсором «Уралкалием». 9 марта компания заявила, что планирует потребовать от Haas возмещения расходов и понесенных убытков из-за расторжения спонсорского договора.

14 апреля сообщалось, что Haas отказалась возвращать «Уралкалию» 12 млн евро, полученных по спонсорскому контракту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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