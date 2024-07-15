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Число резидентов САР выросло на 29% с начала года

Ведомости

Число резидентов специальных административных районов (САР) на островах Русский и Октябрьский увеличилось на 29% и достигло 428 компаний с начала 2024 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Показатель на 11% превышает уровень аналогичного периода предыдущего года и почти в три раза результат 2022 г.

2 июля сообщалось, что акции резидентов САР России можно будет выпускать исключительно через инфраструктуру дружественных стран. Это следует из поправок к законопроекту о международных компаниях. Изменения включают в себя требования к иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, котирующихся за рубежом. Согласно поправкам, ценные бумаги можно размещать только на биржах дружественных стран из списка российского Центробанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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