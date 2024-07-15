Число резидентов САР выросло на 29% с начала года

2 июля сообщалось, что акции резидентов САР России можно будет выпускать исключительно через инфраструктуру дружественных стран. Это следует из поправок к законопроекту о международных компаниях. Изменения включают в себя требования к иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, котирующихся за рубежом. Согласно поправкам, ценные бумаги можно размещать только на биржах дружественных стран из списка российского Центробанка.