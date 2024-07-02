Резиденты САР смогут размещать акции только в «дружественных» странах

Согласно предложенным изменениям, иностранные регистраторы и номинальные держатели смогут открыть счета при выполнении трех основных условий. Акции должны быть размещены на торговой площадке, зарегистрированной в дружественной юрисдикции, включенной в специальный перечень иностранных бирж Банка России (составляется в соответствии со ст. 51.1 «О рынке ценных бумаг»). Постоянное местонахождение регистратора и депозитария не должно быть в недружественном государстве. И международная компания должна иметь договор с этими лицами.