Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Резиденты САР смогут размещать акции только в «дружественных» странах

Ведомости

Акции резидентов специальных административных районов (САР) России можно будет выпускать исключительно через инфраструктуру «дружественных» стран, пишет «Интерфакс» со ссылкой на поправки к законопроекту о международных компаниях.

Поправки к законопроекту включают в себя требования к иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, котирующихся за рубежом. Согласно поправкам, ценные бумаги можно размещать только на биржах «дружественных» стран из списка российского Центробанка.

Согласно предложенным изменениям, иностранные регистраторы и номинальные держатели смогут открыть счета при выполнении трех основных условий. Акции должны быть размещены на торговой площадке, зарегистрированной в дружественной юрисдикции, включенной в специальный перечень иностранных бирж Банка России (составляется в соответствии со ст. 51.1 «О рынке ценных бумаг»). Постоянное местонахождение регистратора и депозитария не должно быть в недружественном государстве. И международная компания должна иметь договор с этими лицами.

Дополнительно для регистраторов существует еще одно условие: иностранные структуры могут выполнять эти функции для российских международных компаний только в случае, если это требуется по их личному законодательству или правилам иностранной биржи, указано в законопроекте.

Как заявили агентству эксперты, таких требований в законе раньше не было, а все варианты открытия и ведения счетов будет устанавливать ЦБ РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных