Резиденты САР смогут размещать акции только в «дружественных» странах
Поправки к законопроекту включают в себя требования к иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, котирующихся за рубежом. Согласно поправкам, ценные бумаги можно размещать только на биржах «дружественных» стран из списка российского Центробанка.
Согласно предложенным изменениям, иностранные регистраторы и номинальные держатели смогут открыть счета при выполнении трех основных условий. Акции должны быть размещены на торговой площадке, зарегистрированной в дружественной юрисдикции, включенной в специальный перечень иностранных бирж Банка России (составляется в соответствии со ст. 51.1 «О рынке ценных бумаг»). Постоянное местонахождение регистратора и депозитария не должно быть в недружественном государстве. И международная компания должна иметь договор с этими лицами.
Дополнительно для регистраторов существует еще одно условие: иностранные структуры могут выполнять эти функции для российских международных компаний только в случае, если это требуется по их личному законодательству или правилам иностранной биржи, указано в законопроекте.
Как заявили агентству эксперты, таких требований в законе раньше не было, а все варианты открытия и ведения счетов будет устанавливать ЦБ РФ.