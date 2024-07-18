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Минпромторг России подал иск к иностранному акционеру компании Highland Gold

Ведомости

Минпромторг России подал иск к иностранному акционеру золотодобытчика Highland Gold — компании Highland Gold Mining Ltd. Это следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.

Суть иска не уточняется. Заявление будет рассмотрено 8 августа.

Третьими лицами по делу указаны МКАО «Хайленд голд» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В ноябре 2023 г. компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов попали под британские санкции. Затем в декабре того же года компания попала под американские санкции. 19 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. 

«Ведомости» в марте 2023 г. писали, что компания «Мангазея Майнинг» (входит в ГК «Мангазея») договорилась о покупке лицензии на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае у Highland Gold.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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