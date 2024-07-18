Минпромторг России подал иск к иностранному акционеру компании Highland Gold
Минпромторг России подал иск к иностранному акционеру золотодобытчика Highland Gold — компании Highland Gold Mining Ltd. Это следует из картотеки Арбитражного суда Московской области.
Суть иска не уточняется. Заявление будет рассмотрено 8 августа.
Третьими лицами по делу указаны МКАО «Хайленд голд» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
В ноябре 2023 г. компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов попали под британские санкции. Затем в декабре того же года компания попала под американские санкции. 19 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold.
«Ведомости» в марте 2023 г. писали, что компания «Мангазея Майнинг» (входит в ГК «Мангазея») договорилась о покупке лицензии на разработку Тасеевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае у Highland Gold.