Минпромторг России подал иск к иностранному акционеру компании Highland Gold

В ноябре 2023 г. компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов попали под британские санкции. Затем в декабре того же года компания попала под американские санкции. 19 марта 2024 г. президент РФ Владимир Путин разрешил сделку по покупке 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold.