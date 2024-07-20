Минтранс: тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей не обсуждается
Вопрос выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Журналисты спросили министра, рассматривают ли в правительстве возможность выделения дополнительных средств из ФНБ на выкуп взятых в лизинг самолетов.
«Нет, выкуп не обсуждаем – вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос», – ответил Старовойт (цитата по «РИА Новости»).
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. На фоне этого авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.
Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей, на эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет. За 2023 г. и начало 2024 г. перевозчикам, по данным РБК, удалось выкупить у зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Это около 40% парка ВС российских авиаперевозчиков, которые принадлежали западным лизинговым компаниям.