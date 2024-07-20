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Минтранс: тема выкупа самолетов у иностранных лизингодателей не обсуждается

Ведомости

Вопрос выкупа самолетов у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) не обсуждается, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Журналисты спросили министра, рассматривают ли в правительстве возможность выделения дополнительных средств из ФНБ на выкуп взятых в лизинг самолетов.

«Нет, выкуп не обсуждаем – вообще тема выкупа не обсуждается. Мы буквально вчера по одной из авиакомпаний совещались, пока не стоит этот вопрос», – ответил Старовойт (цитата по «РИА Новости»).

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. На фоне этого авиакомпании столкнулись с угрозой ареста находившихся за рубежом самолетов Airbus и Boeing, взятых в лизинг.

Минтранс предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей, на эти цели было выделено 300 млрд руб. в виде займа по ставке 1,5% на 15 лет. За 2023 г. и начало 2024 г. перевозчикам, по данным РБК, удалось выкупить у зарубежных лизингодателей 165 самолетов. Это около 40% парка ВС российских авиаперевозчиков, которые принадлежали западным лизинговым компаниям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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