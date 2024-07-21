Оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию из-за Huawei

В Финляндии Elisa работает на оборудовании Nokia и Ericsson, а доля Huawei составляет менее 15%. Вопрос о том, кто будет оплачивать замену устройств Huawei, «юридически сложный и неоднозначный», говорится в статье. По данным газеты, административный суд Таллина запросил предварительное решение суда Евросоюза, но, «чтобы получить его, могут потребоваться годы».