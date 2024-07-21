Оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию из-за Huawei
В Эстонии в 2022 г. вступило в силу постановление, которое обязывает операторов связи заменить оборудование Huawei в сетях 5G к концу 2025 г., в сетях 4G – к концу 2029 г.
Хельсинки подали иск в Таллинский административный суд в декабре 2022 г., в нем ставится под сомнение не само регулирование, а то, кто должен нести ответственность за расходы, пояснил Маннер.
«Многие другие страны компенсируют затраты, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и программное обеспечение», – сказал он.
Ряд европейских стран (Финляндия не входит в их число), как указывает издание, обязали операторов связи удалить продукты Huawei из своих сетей, поскольку они могут быть «пригодны для шпионажа». Huawei опровергала эти претензии.
Глава Elisa сообщил, что в Эстонии компания использует оборудование Nokia в сети 5G. По его словам, Huawei начали заменять «уже давно», оператор к установленному сроку планирует действовать в соответствии с регламентом.
В Финляндии Elisa работает на оборудовании Nokia и Ericsson, а доля Huawei составляет менее 15%. Вопрос о том, кто будет оплачивать замену устройств Huawei, «юридически сложный и неоднозначный», говорится в статье. По данным газеты, административный суд Таллина запросил предварительное решение суда Евросоюза, но, «чтобы получить его, могут потребоваться годы».