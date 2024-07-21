Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Оператор связи Финляндии подал в суд на Эстонию из-за Huawei

Ведомости

Крупнейший оператор связи Финляндии Elisa подал в суд на Эстонию, спор связан с заменой оборудования и программного обеспечения китайской компании Huawei в сети мобильной связи. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat сообщил генеральный директор Elisa Топи Маннер.

В Эстонии в 2022 г. вступило в силу постановление, которое обязывает операторов связи заменить оборудование Huawei в сетях 5G к концу 2025 г., в сетях 4G – к концу 2029 г.

Хельсинки подали иск в Таллинский административный суд в декабре 2022 г., в нем ставится под сомнение не само регулирование, а то, кто должен нести ответственность за расходы, пояснил Маннер.

«Многие другие страны компенсируют затраты, если операторы связи по закону обязаны менять оборудование и программное обеспечение», – сказал он.

Ряд европейских стран (Финляндия не входит в их число), как указывает издание, обязали операторов связи удалить продукты Huawei из своих сетей, поскольку они могут быть «пригодны для шпионажа». Huawei опровергала эти претензии.

Глава Elisa сообщил, что в Эстонии компания использует оборудование Nokia в сети 5G. По его словам, Huawei начали заменять «уже давно», оператор к установленному сроку планирует действовать в соответствии с регламентом.

В Финляндии Elisa работает на оборудовании Nokia и Ericsson, а доля Huawei составляет менее 15%. Вопрос о том, кто будет оплачивать замену устройств Huawei, «юридически сложный и неоднозначный», говорится в статье. По данным газеты, административный суд Таллина запросил предварительное решение суда Евросоюза, но, «чтобы получить его, могут потребоваться годы».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных