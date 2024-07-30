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X5 Group объяснила пустые полки в части магазинов нехваткой кадров

Ведомости

Российский ритейлер Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») испытывает нехватку кадров на распределительном центре в Ярославской области, в том числе из-за отъезда из России рабочих-мигрантов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Ранее 30 июля Telegram-канал Mash сообщил об исчезновении воды и некоторых других продуктов из «Пятерочек» в городах Золотого кольца страны.

«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину», – цитирует агентство X5 Group.

Пресс-служба ритейлера пояснила, что для решения проблемы привлекаются сотрудники из соседних регионов, где нет сложностей с комплектацией штата. Компания ожидает, что ситуация улучшится в ближайшее время.

Mash связал отсутствие ряда продуктов в части ярославских магазинов со сбоем в работе распределительного центра X5 Group после антимигрантских рейдов полиции. По данным Telegram-канала, перебои с поставкой продуктов якобы также наблюдаются в Рыбинске Ярославской области, Коврове Владимирской области и отдельных городах Ивановской и Костромской областей.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 13 июля сообщила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Курс министерства на ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства приносит результаты, отмечают в ведомстве. По данным Волк, по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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