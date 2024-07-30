X5 Group объяснила пустые полки в части магазинов нехваткой кадров
Российский ритейлер Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») испытывает нехватку кадров на распределительном центре в Ярославской области, в том числе из-за отъезда из России рабочих-мигрантов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Ранее 30 июля Telegram-канал Mash сообщил об исчезновении воды и некоторых других продуктов из «Пятерочек» в городах Золотого кольца страны.
«В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину», – цитирует агентство X5 Group.
Пресс-служба ритейлера пояснила, что для решения проблемы привлекаются сотрудники из соседних регионов, где нет сложностей с комплектацией штата. Компания ожидает, что ситуация улучшится в ближайшее время.
Mash связал отсутствие ряда продуктов в части ярославских магазинов со сбоем в работе распределительного центра X5 Group после антимигрантских рейдов полиции. По данным Telegram-канала, перебои с поставкой продуктов якобы также наблюдаются в Рыбинске Ярославской области, Коврове Владимирской области и отдельных городах Ивановской и Костромской областей.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 13 июля сообщила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Курс министерства на ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства приносит результаты, отмечают в ведомстве. По данным Волк, по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%.