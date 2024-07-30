X5 Group объяснила пустые полки в части магазинов нехваткой кадров

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 13 июля сообщила, что органы внутренних дел выслали из России с начала года 65 000 нарушителей миграционного законодательства, еще 120 000 мигрантам закрыли въезд в страну. Курс министерства на ужесточение мер ответственности в отношении нарушителей миграционного законодательства приносит результаты, отмечают в ведомстве. По данным Волк, по итогам первой половины 2024 г. число преступлений со стороны иностранных граждан сократилось на 6,4%.