Rheinmetall открыл в Венгрии завод по производству боеприпасов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл в Венгрии завод по производству боеприпасов, сообщила пресс-служба предприятия.
На заводе планируется производство 30-мм снарядов для боевой машины пехоты Lynx. Сама техника будет производиться в Залаэгерсеге – городе на западе Венгрии. Новый завод по производству боеприпасов расположен в городе Варпалота, предприятие начнет выпуск в октябре 2024 г.
В дальнейшем на заводе планируется производство боеприпасов для танков и артиллерии. Предполагается, что на заключительном этапе расширения общая площадь предприятия составит около 150 га.
В июне концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 г. Основным покупателем станет Германия, которая обеспечит часть поставок на Украину. Участниками заказа также стали Нидерланды, Эстония и Дания.
В начале июля стало известно, что Европейское оборонное агентство заказало снаряды на сумму около 350 млн евро с начала конфликта на Украине. Только на поставку 155-мм боеприпасов существует 60 контрактов – 10 европейских стран заключили их через оборонное агентство.