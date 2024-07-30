Rheinmetall открыл в Венгрии завод по производству боеприпасов

В начале июля стало известно, что Европейское оборонное агентство заказало снаряды на сумму около 350 млн евро с начала конфликта на Украине. Только на поставку 155-мм боеприпасов существует 60 контрактов – 10 европейских стран заключили их через оборонное агентство.