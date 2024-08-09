Производство бриллиантов в Индии сократилось в июле на 50%
Индийские фабрики сократили огранку алмазов в июле и первой неделе августа на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом со ссылкой на руководителей компаний пишет Rapoport News.
По данным портала, производители снижают объемы огранки, ожидая, что это позволит уменьшить запасы и восстановить баланс спроса и предложения. Цены на алмазы снизились примерно на 5-15%.
На этом фоне индийские производители сосредоточились на огранке более дешевого сырья – мелких камней, поскольку на них спрос выше, чем на камни большего размера.
В начале июля стоимость бриллиантов на глобальном рынке опустилась до многолетних минимумов, следовало из данных крупнейшей международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX). Индекс IDEX с начала года снизился на 6% до 103,2 пункта, что является минимальным значением как минимум с января 2020 г.
Бриллианты на мировом рынке дешевеют с весны 2022 г., когда IDEX достиг исторического максимума в 158,4. Снижение происходит из-за слабого спроса на драгоценные камни и ювелирные украшения и роста производства синтетических камней, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.