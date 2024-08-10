Бакальчук и Мирзоян объяснили объединение Wildberries и Russ
По ее словам, другие компании для объединения не рассматривались – идея возникла при общении с коллегами из Russ. Бакальчук добавила, что с ростом Wildberries понадобилась другая система управления, отличная от «стартаповской».
После объединения, продолжила Бакальчук, Wildberries сохранит свой бренд. Для совместного предприятия с Russ будут разработаны новый бренд и новый логотип, однако сейчас компании заняты именно оргвопросами объединения. Официальным лицом компании останется Бакальчук, Мирзоян, вероятно, будет исполнительным директором.
Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении 18 июня. «Ведомости» сообщали, что гендиректором будущей объединенной группы компаний станет Татьяна Бакальчук, а глава группы Russ Роберт Мирзоян займет должность главного исполнительного директора. В июле Wildberries и ГК Russ зарегистрировали совместное предприятие (СП) – ООО «РВБ». В СП 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).