Татьяна Мухтасарова стала первым вице-президентом ГК «Медси»

ГК «Медси» насчитывает 149 частных клиник по всей стране, 67 из них расположены в Москве и области, говорится на сайте компании. Выручка «Медси» по МСФО в 2023 г. составила 41,7 млрд руб., что на 16% выше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль за 2023 г. сократилась на 3,2% в годовом выражении до 1,23 млрд руб. Доля АФК «Системы» в акционерном капитале «Медси» составляет 95,5%. О планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «Медси» основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил 7 июня. Впрочем, представители корпорации не исключают IPO «Медси» как минимум с 2015 г., отмечало отраслевое издание Vademecum.