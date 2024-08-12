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Татьяна Мухтасарова стала первым вице-президентом ГК «Медси»

Ведомости

Татьяна Мухтасарова назначена первым вице-президентом ГК «Медси», сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы группы. Ранее она занимала должности вице-президента госкорпорации ВЭБ.РФ (с 2020 по 2024 г.) и министра здравоохранения Московской области (2019 г.).

В «Медси» Мухтасарова займется реализацией стратегических проектов в рамках развития сети на федеральном уровне, в странах СНГ и Ближнего Востока.

В 2023 г. «Медси» зарегистрировала бренды Medsi International Healthcare и «Medsi Медицина компетенций» для рынков ОАЭ, Сербии, Грузии, Молдавии, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO).

Кроме того, Мухтасарова будет работать над формированием концепции и реализации взаимодействия «Медси» с органами государственной власти, экспертными советами, общественными и международными организациями, уточнил представитель компании. Помимо этого, она займется развитием проектов сети в сфере государственно-частного партнерства и GR-стратегии компании, а также операционной деятельностью.

Опыт работы Мухтасаровой с государственными органами будет полезен для «Медси», приводит пресс-служба слова президента ГК «Медси» Андрея Соколова. По его мнению, назначение нового топ-менеджера ускорит реализацию стратегических задач и целей компании.

В ВЭБ.РФ Мухтасарова курировала реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в блоке госкорпорации «Проекты развития».

ГК «Медси» насчитывает 149 частных клиник по всей стране, 67 из них расположены в Москве и области, говорится на сайте компании. Выручка «Медси» по МСФО в 2023 г. составила 41,7 млрд руб., что на 16% выше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль за 2023 г. сократилась на 3,2% в годовом выражении до 1,23 млрд руб. Доля АФК «Системы» в акционерном капитале «Медси» составляет 95,5%. О планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «Медси» основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков говорил 7 июня. Впрочем, представители корпорации не исключают IPO «Медси» как минимум с 2015 г., отмечало отраслевое издание Vademecum.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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