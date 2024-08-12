«Коммерсантъ»: группа «Модный континент» сокращает число магазинов Incity

После ухода иностранных fashion-компаний продажи магазинов одежды «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей увеличились на 15-25%, сообщал в апреле 2023 г. Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). При этом цены на одежду, обувь и аксессуары в 2022 г. также увеличились на 30%, в том числе и у бюджетных марок. Причиной тому стали сложности с логистикой, производством и персоналом.