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«Коммерсантъ»: группа «Модный континент» сокращает число магазинов Incity

Ведомости

Группа «Модный континент» начала сокращать число подконтрольных ей магазинов Incity, помещения предлагаются другим fashion-ритейлерам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, закрытия коснулись в основном регионов и Подмосковья. Другой источник предположил, что сеть сокращается, закрывая убыточные объекты. При этом речи о закрытии всего бизнеса Incity не идет. В самой компании на вопросы издания не ответили.

Площади Incity могут занять бренды группы «Спортмастер», пишет издание. Входящая в нее сеть Ostin в этом году сообщила о запуске магазинов молодежной одежды Face Code, а Zolla – Nice & Easy.

После начавшейся в феврале 2022 г. спецоперации и возникших проблем с логистикой группа Inditex – один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви – в марте 2022 г. заявила о закрытии своих магазинов в России. На российском рынке группа была представлена магазинами Zara, Zara Home, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterque. Также о прекращении работы в РФ заявили шведский ритейлер H&M и японский Uniqlo.

После ухода иностранных fashion-компаний продажи магазинов одежды «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей увеличились на 15-25%, сообщал в апреле 2023 г. Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). При этом цены на одежду, обувь и аксессуары в 2022 г. также увеличились на 30%, в том числе и у бюджетных марок. Причиной тому стали сложности с логистикой, производством и персоналом.

В июле 2024 г. в разговоре с «Ведомости Юг» генеральный директор «Элис фэшн рус» Александр Еремеев отмечал снижение покупательской активности в сегменте Fashion-ритейл. По его мнению, после начала спецоперации ценности сместились и люди стали снижать объемы затрат на одежду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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