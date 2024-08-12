«Коммерсантъ»: группа «Модный континент» сокращает число магазинов Incity
Группа «Модный континент» начала сокращать число подконтрольных ей магазинов Incity, помещения предлагаются другим fashion-ритейлерам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников газеты, закрытия коснулись в основном регионов и Подмосковья. Другой источник предположил, что сеть сокращается, закрывая убыточные объекты. При этом речи о закрытии всего бизнеса Incity не идет. В самой компании на вопросы издания не ответили.
Площади Incity могут занять бренды группы «Спортмастер», пишет издание. Входящая в нее сеть Ostin в этом году сообщила о запуске магазинов молодежной одежды Face Code, а Zolla – Nice & Easy.
После начавшейся в феврале 2022 г. спецоперации и возникших проблем с логистикой группа Inditex – один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви – в марте 2022 г. заявила о закрытии своих магазинов в России. На российском рынке группа была представлена магазинами Zara, Zara Home, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Uterque. Также о прекращении работы в РФ заявили шведский ритейлер H&M и японский Uniqlo.
После ухода иностранных fashion-компаний продажи магазинов одежды «Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari выросли на 10-20%, продажи у дисконтных сетей увеличились на 15-25%, сообщал в апреле 2023 г. Forbes со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG). При этом цены на одежду, обувь и аксессуары в 2022 г. также увеличились на 30%, в том числе и у бюджетных марок. Причиной тому стали сложности с логистикой, производством и персоналом.
В июле 2024 г. в разговоре с «Ведомости Юг» генеральный директор «Элис фэшн рус» Александр Еремеев отмечал снижение покупательской активности в сегменте Fashion-ритейл. По его мнению, после начала спецоперации ценности сместились и люди стали снижать объемы затрат на одежду.