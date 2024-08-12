Мэрия Москвы добивается изъятия имущества завода игрушек «Огонек»
Мэрия Москвы намерена изъять у одного из старейших заводов Москвы по производству игрушек «Огонек» участок для строительства станции новой Бирюлевской линии метрополитена. Департамент городского имущества Москвы 1 августа подал иск к ООО «Завод «Огонек», следует из картотеки арбитражных дел.
Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». В департаменте пояснили изданию, что дело связано с прекращением заводом аренды на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлеве и изъятием находящихся на участке восьми зданий общей площадью 21 500 кв. м, являющихся собственностью предприятия. Место необходимо для строительства станции Бирюлевской линии метрополитена. В январе этого года власти столицы распорядились изъять имущество. По данным ведомства, тогда же владельцу актива направили проект соглашения с указанием суммы компенсации, но согласие от него так и не поступило.
В мае 2023 г. Арбитражный суд Москвы счел обоснованным заявление компании «Рубикон эстейт» о признании ООО «Завод «Огонек» несостоятельным и поручил ввести в отношении общества процедуру наблюдения. Отмечалось, что общий долг предприятий перед истцом составляет около 9 млн руб.
Кредиторы, среди которых есть, к примеру, департамент городского имущества Москвы и Донской завод радиодеталей, добивались банкротства завода с конца 2021 г. Банк «Солидарность» смог в рамках иска на 428,7 млн руб. обратить взыскание на имущество «Огонька».
«Огонек» считается одним из старейших столичных заводов по производству игрушек. Изначально на его месте находилась артель «Возрождение», которая занималась конструированием и изготовлением пластмассовых изделий. А в 1963 г. появилось само предприятие, которое производило порядка 500 наименований игрушек, включая игровые домики и мебель, кукол, пупсов и проч. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на предприятии изготавливались российские аналоги куклы Barbie, в том числе «Машеньки», «Анжелики», «Златы», резиновый крокодил «Кирилл» и жаба «Жозефина».