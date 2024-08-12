Мэрия Москвы добивается изъятия имущества завода игрушек «Огонек»

Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ». В департаменте пояснили изданию, что дело связано с прекращением заводом аренды на 6-й Радиальной улице в Восточном Бирюлеве и изъятием находящихся на участке восьми зданий общей площадью 21 500 кв. м, являющихся собственностью предприятия. Место необходимо для строительства станции Бирюлевской линии метрополитена. В январе этого года власти столицы распорядились изъять имущество. По данным ведомства, тогда же владельцу актива направили проект соглашения с указанием суммы компенсации, но согласие от него так и не поступило.