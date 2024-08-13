Продажи электрокаров могут повысить спрос на синтетический каучук на 19,5%
Увеличение продаж электрокаров, шины на которых изнашиваются быстрее по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, может привести к росту спроса на синтетический каучук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра (АЦ) ТЭК.
На быстрый износ шин электромобилей влияют их больший вес, а также повышенное трение из-за практически мгновенного крутящего момента и торможения. Доля таких машин на глобальном авторынке достигла 18% и продолжит расти. Соответственно, увеличится спрос на синтетический каучук, который применяется при производстве шин. Ожидается, что к 2034 г. он может вырасти на 19,5%, до 16,8 млн т.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что это позволит российским компаниям, занимающим около 10% мирового рынка синтетических каучуков, нарастить выпуск и экспорт вопреки западным санкциям.
В январе – июне этого года в России было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Общий объем предложения шин в РФ в первом полугодии вырос на 19% до 40,2 млн покрышек. Из них больше половины были обеспечены местным производством. Его объем в первом полугодии вырос на 17% в годовом выражении. Объем импорта при этом вырос на 20% год к году до 17,6 млн шин.