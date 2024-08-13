Продажи электрокаров могут повысить спрос на синтетический каучук на 19,5%

В январе – июне этого года в России было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Общий объем предложения шин в РФ в первом полугодии вырос на 19% до 40,2 млн покрышек. Из них больше половины были обеспечены местным производством. Его объем в первом полугодии вырос на 17% в годовом выражении. Объем импорта при этом вырос на 20% год к году до 17,6 млн шин.