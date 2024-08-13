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Продажи электрокаров могут повысить спрос на синтетический каучук на 19,5%

Ведомости

Увеличение продаж электрокаров, шины на которых изнашиваются быстрее по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, может привести к росту спроса на синтетический каучук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического центра (АЦ) ТЭК.

На быстрый износ шин электромобилей влияют их больший вес, а также повышенное трение из-за практически мгновенного крутящего момента и торможения. Доля таких машин на глобальном авторынке достигла 18% и продолжит расти. Соответственно, увеличится спрос на синтетический каучук, который применяется при производстве шин. Ожидается, что к 2034 г. он может вырасти на 19,5%, до 16,8 млн т.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что это позволит российским компаниям, занимающим около 10% мирового рынка синтетических каучуков, нарастить выпуск и экспорт вопреки западным санкциям.

В январе – июне этого года в России было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Общий объем предложения шин в РФ в первом полугодии вырос на 19% до 40,2 млн покрышек. Из них больше половины были обеспечены местным производством. Его объем в первом полугодии вырос на 17% в годовом выражении. Объем импорта при этом вырос на 20% год к году до 17,6 млн шин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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