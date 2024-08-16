Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Дочерняя компания Alibaba может приобрести платформу медуслуг Haodf

Ведомости

Компания Ant Group (дочерняя компания Alibaba) может приобрести китайскую платформу медицинских услуг Haodf, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Оператор платформы Haodf – Beijing HaoDF Online Network Co. – в прошлые годы получила финансирование от компаний Tencent Holdings Ltd. и DCM Ventures. В последнем раунде финансирования в 2017 г. оценочная стоимость компании составила 6,5 млрд юаней (около $906 млн).

Агентство отмечает, что Ant Group ищет новые пути роста после масштабной перестройки своего бизнеса в марте. Тогда прибыль компании упала на 10% после штрафов со стороны китайских регуляторов.

В январе 2023 г. Ant Group объявила, что китайский предприниматель Джек Ма потеряет контроль над Ant Group. Джек Ма и еще трое инвесторов владели 53,46% Ant Group через Hangzhou Yunbo Investment. Это произошло после конфликта Джека Ма с властями КНР. В октябре 2020 г. Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.

7 июля 2023 г. Народный банк Китая объявил о штрафе для китайской финтех-компании Ant Group в размере 7,1 млрд юаней ($984 млрд). Заявлялось, что Ant Group и ее «дочки» допустили нарушения в области корпоративного управления, защиты прав потребителей финансовых услуг, участия в коммерческой деятельности банковских и страховых учреждений, осуществления платежей и расчетных операций и др.

Летом прошлого года Bloomberg подсчитал, что Ant Group и Alibaba потеряли свыше $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с властями Китая.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных