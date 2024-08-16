Дочерняя компания Alibaba может приобрести платформу медуслуг Haodf
Компания Ant Group (дочерняя компания Alibaba) может приобрести китайскую платформу медицинских услуг Haodf, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Оператор платформы Haodf – Beijing HaoDF Online Network Co. – в прошлые годы получила финансирование от компаний Tencent Holdings Ltd. и DCM Ventures. В последнем раунде финансирования в 2017 г. оценочная стоимость компании составила 6,5 млрд юаней (около $906 млн).
Агентство отмечает, что Ant Group ищет новые пути роста после масштабной перестройки своего бизнеса в марте. Тогда прибыль компании упала на 10% после штрафов со стороны китайских регуляторов.
В январе 2023 г. Ant Group объявила, что китайский предприниматель Джек Ма потеряет контроль над Ant Group. Джек Ма и еще трое инвесторов владели 53,46% Ant Group через Hangzhou Yunbo Investment. Это произошло после конфликта Джека Ма с властями КНР. В октябре 2020 г. Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.
7 июля 2023 г. Народный банк Китая объявил о штрафе для китайской финтех-компании Ant Group в размере 7,1 млрд юаней ($984 млрд). Заявлялось, что Ant Group и ее «дочки» допустили нарушения в области корпоративного управления, защиты прав потребителей финансовых услуг, участия в коммерческой деятельности банковских и страховых учреждений, осуществления платежей и расчетных операций и др.
Летом прошлого года Bloomberg подсчитал, что Ant Group и Alibaba потеряли свыше $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с властями Китая.