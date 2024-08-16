Дочерняя компания Alibaba может приобрести платформу медуслуг Haodf

В январе 2023 г. Ant Group объявила, что китайский предприниматель Джек Ма потеряет контроль над Ant Group. Джек Ма и еще трое инвесторов владели 53,46% Ant Group через Hangzhou Yunbo Investment. Это произошло после конфликта Джека Ма с властями КНР. В октябре 2020 г. Джек Ма публично заявил, что финансовые регуляторы Китая душат инновации, что, в свою очередь, замедляет экономический рост.